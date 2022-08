Nova temporada de ‘Joc de cartes’: sentit de l’humor i entrebancs lingüístics

La nova i esperadíssima temporada de Joc de cartes, el programa de TV3 conduït pel cuiner Marc Ribas en què competeixen els restauradors catalans, promet molt. La primera entrega es veurà aquest dimecres a la nit, però només serà la punta de l’iceberg. Tot i que de moment tot és una gran incògnita i un gran secret –l’equip del programa procura no fer cap espòiler–, Marc Ribas sí que ha donat alguna pista en dues intervencions audiovisuals: en un vídeo al seu Instagram, fa uns dies, i avui mateix, hores abans de l’emissió, al Tot es nou estiu. En el programa de tarda de la cadena de televisió pública catalana, ha sigut entrevistat per Sara Loscos i ha anunciat que durant el rodatge d’aquesta temporada estival del Joc de Cartes, que és la sisena, han passat “tres coses inèdites” que no ha volgut revelar. Tanmateix, ha avançat que un d’aquests incidents o anècdotes va endarrerir el rodatge “unes quantes hores” i també ha advertit que una altra d’aquestes coses “inèdites” es veurà avui mateix, en el primer programa.

Marc Ribas, al ‘Tot es mou estiu’ parlant de la nova temporada de ‘Joc de cartes’

El que sí que ha volgut explicar sense embuts és que aquesta temporada serà la del retorn de l’humor. “Hem rigut molt rodant”, ha confessat. Segons el cuiner, les dues últimes temporades eren les del llarg túnel de la sortida de la pandèmia i hi havia bastants nervis i menys sentit de l’humor que en èpoques anteriors. “Hi havia gent que estava perdent la casa”, ha subratllat. Per això, ha estat molt content d’explicar que “ara ha tornat l’humor”. Cosa que es podrà comprovar ja en el programa d’aquest dimecres, en què es busca el millor restaurant que surti en una guia de Barcelona.

Polèmica lingüística a la vista?

Marc Ribas també ha confessat durant l’entrevista al Tot es mou estiu que fer el càsting per triar els concursants és molt difícil. “Per començar, han de voler, perquè algú a qui el restaurant li va bé potser hi té a perdre si surt a la tele i el coneixen, o bé aquell dia s’equivoca, que això ens passa a tots”, ha argumentat. L’altra gran dificultat que ha assenyalat lliga directament amb alguna polèmica que s’ha produït en edicions anteriors en què alguns espectadors han trobat que s’hi parlava poc català. “Hem de trobar restauradors i cuiners que parlin bé, que no és la seva feina, perquè la seva feina és cuinar, i que parlin català, si pot ser”, ha assenyalat amb prudència, sense fer-hi gaire sang.

Malgrat la moderació amb què ho ha explicat Marc Ribas, aquesta referència encaixa amb un vídeo que ell mateix va penjar al seu compte d’Instagram la setmana passada, el dia que va anar a gravar l’entrevista que s’ha emès avui. El vídeo, en directe per als seus seguidors però que després va quedar gravat a IG, era una conversa amb gent del seu equip mentre esperava al camerino de TV3. I hi van explicar, de manera distesa, que en algun dels rodatges hi ha hagut alguna dificultat lingüística “amb algun participant que no tenia clara la conjugació dels verbs en la nostra llengua”. “Riurem, però no riurem d’ells, sinó amb ells”, deia per tancar el tema. Però el comentari va sembrar el dubte, i va ser el vaticini d’una possible polèmica lingüística. Veurem.