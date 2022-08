Vergés haurà de decidir si comptabilitza el vot de Lluís Puig

El Parlament de Catalunya ha tancat el període ordinari de sessions sense signar l’acta dels plens, en el qual s’ha comptabilitzat verbalment el vot delegat del diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig. Els serveis del Parlament encara no disposen del document de l’acta del ple del 6 i 7 de juliol signat ni pel secretari, ni amb el vistiplau del president, ni aprovat, segons apunta l’ACN.

Així ho diu la resposta a data del 29 de juliol, últim dia hàbil del període ordinari de sessions. I és que el ple del 6 i 7 de juliol va ser el primer en què la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, va comptabilitzar verbalment el vot delegat però sense que sortís al panell per no implicar funcionaris.

El TC va anul·lar el vot delegat de Lluís Puig

A mitjans de juliol el Tribunal Constitucional va anul·lar el vot delegat del conseller a l’exili Lluís Puig, actualment a Brusel·les. Per tant, encara està pendent com queda a les actes, gairebé un mes després el vot que va comptabilitzar verbalment a la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs. De fet, el vot no va ser comptabilitzat al panell del Parlament per fer evitar involucrar a funcionaris de la cambra, tal com va acordar la majoria independentista de la Mesa de la cambra per fer front a l’anul·lació del Tribunal Constitucional.

Segons l’article 82 del reglament del Parlament, s’ha d’aixecar acta de les sessions del Ple i de les comissions, que han d’incloure el sentit del vot de cada grup parlamentari. A més, també especifica que les actes han de ser signades per un dels secretaris, tenir el vistiplau del president i deixar-les a disposició dels diputats per si hi ha alguna reclamació. Si no hi ha cap reclamació sobre el contingut, s’entén que l’acta queda aprovada. I en cas contrari, s’ha de sotmetre a la decisió del ple en la sessió següent. Segons l’entorn de Laura Borràs, és el secretari quart de la Mesa, Ruben Wagensberg (ERC), l’encarregat de signar primer aquesta acta del ple.

L’exconseller Lluís Puig durant una atenció als mitjans després de la vista per l’euroordre, a Brussel·les el 24 de febrer del 2020 (ACN)

Alba Vergés serà l’encarregada de decidir

Després de la suspensió de tots els càrrecs de la presidenta suspesa del Parlament Laura Borràs, serà l’exconsellera i vicepresidenta de la Mesa Alba Vergés, qui s’encarregui de donar la llum verda a les actes.