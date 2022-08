L’economia catalana accelera el creixement al segon trimestre

L’economia catalana va accelerar la seva crescuda durant el segon trimestre d’aquest any, segons dades avançades d’aquest dilluns per l’Idescat. I és que el Producte Interior Brut (PIB)va augmentar a Catalunya un 1,5% entre el mes d’abril i el mes de juny, fet que suposa una crescuda de quatre dècimes que la del primer trimestre de l’any passat. L’increment es deu principalment al sector serveis.

Ni la inflació, provocada per la guerra a Ucraïna i la crisi d’oferta, ha provocat que l’economia catalana entri en un decreixement, tot i que s’espera que a la tardor disminueixi el ritme. De fet, durant el trimestre passat, l’economia catalana va augmentar un 1,1%, quatre dècimes menys que l’actual. En comparació a fa un any, suposa una crescuda d’un 4,8%, per sota del 6,7% dels primers tres mesos de l’any, a causa del fort augment del segon trimestre del 2021.

PIB segon trimestre del 2022 / Idescat

Augmenta més el PIB català, que l’espanyol

D’altra banda, el Producte Interior Brut (PIB) espanyol ha crescut un 1,1% en el segon trimestre d’enguany. Aquesta xifra és nou dècimes més alta que la que es va registrar el primer trimestre, segons ha informat aquest divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

L’increment es deu, principalment, a l’impuls del consum intern –que va contribuir en l’augment del PIB en 3,6 punts– de la demanda externa, és a dir el turisme i les exportacions –que va aportar 2,6 punts–. Així mateix, la variació interanual del PIB va tenir un creixament del 6,3%, una variació similar a la del primer trimestre.

Errors de pronòstic

El Banc d’Espanya havia pronosticat un creixement del 0,4% entre abril i juny, període influenciat la invasió russa, que ha provocat disrupcions en els mercats internacionals i una alça de preus des del primer trimestre de 2022. Així doncs, en un context d’inflació, l’economia espanyola ha crescut més del que s’esperava gràcies a l’increment del consum i el turisme.