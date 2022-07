Espanya és el quart país amb el deute més elevat de la Unió Europea

L’Estat espanyol ha registrat un deute del 117,7% del seu Producte Interior Brut (PIB) el primer trimestre de 2022, el quart més elevat de la Unió Europea (UE), segons dades publicades aquest dijous per Eurostat. Només han superat la dada espanyola Grècia, amb un 189,3%; Itàlia, amb un 152,6%, i Portugal, amb un 127%, mentre que la mitja de l’eurozona s’ha situat en el 95,6% del PIB.

El deute més reduït s’ha registrat a Estònia, amb un 17,6% del PIB, seguit de Luxemburg (22,3%) i Bulgària (22,9%). Pel que fa al dèficit públic, a Espanya s’ha situat en el 4,4% del PIB, per sobre la mitjana de la zona euro, del 2,3%. En aquest cas, el registre més elevat ha sigut el de Malta, amb un dèficit del 8%, seguit d’Hongria, amb un 6,9%.

Reducció del deute espanyol

Respecte a l’últim trimestre de 2021, el deute espanyol s’ha reduït en 1,1 punts percentuals. Els estats membres que més han reduït el seu deute han estat Grècia i Lituània, ambdues amb quatre punts percentuals menys. Per contra, França i Itàlia han estat els països que més l’han incrementat, amb 1,9 punts percentuals i 1,8 punts percentuals, respectivament.

En conjunt, el deute públic dels països de l’eurozona s’ha reduït 0,1 punts percentuals respecte al trimestre anterior, mentre que el del total de la Unió Europa s’ha situat en el 87,8% del PIB, dues dècimes menys que l’últim trimestre del 2021.

Augment del PIB

L’oficina d’estadística europea apunta que “la lleugera disminució de la relació entre el deute públic i el PIB” es deu a “un augment del PIB que supera l’increment del deute públic en termes absoluts”.

Sobre el dèficit públic a l’eurozona, l’Eurostat assenyala que, tot i que s’ha reduït respecte al trimestre anterior en 1,1 punts percentuals, continua elevat comparat amb el període anterior a la pandèmia.

“La relació entre el dèficit i el PIB s’ha reduït per una major disminució de les despeses totals en comparació amb els ingressos, així com per l’augment del PIB respecte al quart trimestre de 2021”, assegura l’Eurostat. L’oficina d’estadística també apunta que ingressos i despeses continuen estant condicionades per la resposta a la Covid-19.