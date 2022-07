Podem celebra el ‘no’ de Ribera a les retallades de gas que proposa Europa

El portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha celebrat aquest dijous que la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, rebutgi el pla de la Comissió Europea perquè els estats membres retallin un 15% el consum de gas.

Echenique ha dit en declaracions al Congrés que és “la posició correcta”, perquè “Espanya ha fet els deures, té un subministrament de gas garantit i diversificat, no ha establert una dependència del gas rus i tenim més plantes de regasificació que ningú”.

“Per tant estem d’acord amb la posició que la vicepresidenta està fent perquè Espanya no hagi de fer retallades de subministrament que no són necessàries”, ha afegit.

Nou delicte en el Codi Penal

El portaveu de Podem ha anunciat que el seu partit ha enviat al soci de coalició, el PSOE, una proposta per a la introducció al Codi Penal del delicte de ‘repercussió artificial de preus‘. Segons ha argumentat, hi ha la possibilitat de que les elèctriques, la banca i les petrolieres augmentin els preus per contrarestar els nous impostos que el govern espanyol va anunciar per a aquests. Echenique ha dit que aquesta seria “una pràcpràctica que atemptaria contra l’interès general i, per això, caldria introduir aquest nou delicte”.

El portaveu d’Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique / ACN

Comissió per investigar “la pota mediàtica” de les clavegueres

En el dia d’avui, Podem també registrarà la comissió per investigar la pota mediàtica de les clavegueres para-policials, a la qual, segons ha assegurat Echenique, el Congrés no ha pogut tenir accés. “Si no hagués sigut pels mitjans de comunicació, no s’haurien pogut conèixer els documents falsos creats per la policia patriòtica“, ha indicat el portaveu. “Pensem que aquest atac a la democràcia que s’ha dut a terme a través d’aquesta trama s’ha d’investigar al Congrés”, ha afegit.

Echenique ha lamentat que el PSOE no estigui donant suport per ara a aquesta comissió quan en els últims àudios de l’excomissari Villarejo amb el director de la Sexta, Antonio Ferreas “es parla específicament de Pedro Sánchez”. “Ens han dit que no es veuen en condicions de donar-li suport, i tant de bo després de l’estiu els podem convèncer que canviïn d’opinió”, ha conclòs.