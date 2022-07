Villarejo, parlant amb la policia patriòtica sobre Rosell: “Anirem avançant”

L’expresident del Barça, Sandro Rosell, era una peça cobejada per la policia patriòtica. L’equip que coordinava el comissari José Manuel Villarejo va recollir informació des de l’any 2012 sobre el president blaugrana. De fet, qui va posar la policia patriòtica sobre la pista de Rosell va ser l’aleshores líder del PPC, Alícia Sánchez Camacho, que el va vincular amb Convergència Democràtica de Catalunya i el va assenyalar com a substitut de Joan Laporta per “controlar el Barça”.

Dos anys després, el comissari Villarejo seguia les perquisicions contra Rosell. Així ho confirmen les agendes i una conversa que va mantenir el 12 de febrer del 2014, de posada al dia i seguiment del pla de treball, amb el cap de la Unitat d’Afers Interns, Marcelino Martín Blas, que juntament amb el director adjunt de la policia (DAO), el comissari Eugenio Pino, configuraven el pinyol de la policia patriòtica.

“Ja anirem avançant a poc a poc”

En la conversa, els dos comissaris comenten que una font que ha deixat plantats. Només transcendeix de les seves paraules que la font porta un “telèfon pakistanès” per tal que sigui difícil localitzar-lo. Un altre punt de l’ordre del dia és la queixa que els diaris “no han tret res” sobre una informació que la policia patriòtica va passar a El Mundo. De fet, Villarejo explica que El Mundo ha tret una “collonada” sobre “Vicky”, Victoria Álvarez, l’examant de Jordi Pujol Ferrusola. En concret, unes declaracions d’Ávarez a la Oficina Antifrau de Catalunya, aleshores a mans de Daniel de Alfonso, sobre l’origen dels fons -suposadament públics- amb què Jordi Pujol Ferrusola hauria participat en la inversió de Puerto Rosario, a l’Argentina.

Cap al final de la conversa, en què queden per tornar-se a veure, Villarejo li exposa a Martín Blas les darreres novetats sobre la investigació de Sandro Rosell. En particular, narra que tenen en el radar un tal “Guillén”, que és amic d’Enrique Coll, que alhora és de “total confiança de Rosell”. Martin Blas para l’orella i Villarejo l’informa que “s’anirà avançant a poc a poc”. Abans d’acomiadar-se queden que ja tornaran a parlar amb un “Vinga, tronco, després parlem”.

Part de la conversa entre Villarejo i Marcelino Martín Blas quan li passa la darrera informació sobre Rosell/Quico Sallés

Guillén i Coll: qui són els homes de Rosell esmentats per Villarejo

Els dos noms que esmenta Villarejo corresponen a Manuel Guillén, un advocat que es va veure implicat en una venda d’una casa senyorial a Corçà (Baix Empordà) on l’expresident del Barça hi sortia com a part del contracte de compra-venda. Pel que fa, a “Enrique Coll”, tot apunta que és una confusió amb el nom d’Eduard Coll, un home de plena confiança de Rosell que va formar part del seu equip directiu. Coll va deixar la junta del Barça cinc mesos després que Sandro Rosell dimitís. En aquell moment era el responsable de la secció d’handbol i va renunciar-hi un cop va acabar la temporada. Coll era un dels noms de màxima confiança de Rosell. L’agenda de Villarejo remarca que el nom li va passar la mateixa Victòria Álvarez, que alhora li va proporcionar entrevistes amb fonts que enraonessin sobre els negocis i les intimitats de Rosell.