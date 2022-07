Vox justifica l’assassinat de Puig Antich i ERC, Podem i Bildu marxen del ple

Després del debat de l’estat de la nació el Congrés debat aquest dijous la llei de memòria democràtica. En aquest marc, Unidas Podemos, ERC i EH Bildu han abandonat el ple quan Vox ha intervingut al debat per justificar l’assassinat de Salvador Puig Antich a mans dels franquistes. El diputat del partit de Santiago Abascal Francisco Contreras ha assenyalat que Puig Antich no va ser executat per ser anarquista sinó per “haver matat un policia”.

Unidas Podemos, Esquerra Republicana i EH Bildu han decidit marxar de l’hemicicle en considerar que Vox fa “apologia del franquisme”. Per això han abandonat el ple mentre parlava el grup d’ultradreta en el debat de la llei de memòria democràtica del govern espanyol. La diputada d’ERC Carolina Telechea ha explicat aquesta acció dels republicans en una compareixença davant dels mitjans. Telechea ha justificat que hagin marxat del ple perquè no s’ha de “compartir l’espai amb hereus del franquisme” quan es parla de memòria democràtica.

Feijóo promet derogar aquesta llei

El president del Partit Popular, Alberto Nuñez Feijóo, s’ha compromès públicament a eliminar aquesta “mal anomenada” llei de memòria democràtica. “Treballaré per aconseguir no només els vots del PP i d’altres grups parlamentaris sinó també els vots del proper PSOE perquè junts restablim la memòria i la justícia”, va dir el passat dissabte en un acte d’homenatge a Ermua a Miguel Ángel Blanco en el 25è aniversari de la seva mort. Aznar també va advertir lavors que “ni una sola coma” que afegeixi Bildu a aquesta llei “serà acceptable”.

Feijóo creu que aquesta llei “ni és memòria ni és democràtica” sinó un “episodi indigne” de la democràcia espanyola, pel que ha promès que la derogarà quan arribi a la Moncloa en cas que no pugui evitar que surti endavant al Congrés, on Sánchez sembla comptar amb prou suports com per tirar-la endavant sense problemes.