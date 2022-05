Frenada a la recuperació: Brusel·les retalla la previsió de creixement del PIB espanyol

La Comissió Europea ha alertat de la frenada de la recuperació de l’economia espanyola, que trigarà més del previst a recuperar els nivells prepandèmics per l’impacte de la guerra a Ucraïna i la inflació desbocada, que resta poder adquisitiu als ciutadans i posa en risc els plans d’expansió de les empreses. Segons Brussel·les, enguany el PIB espanyol creixerà un 4%, el que suposa una retallada d’1,6 punts respecte a l’última estimació, que data del febrer, just abans que Rússia envaís Ucraïna.

No obstant la retallada del creixement prevista per la Comissió Europea, l’economia espanyola serà la quarta que més creixi de tota la Unió Europea, només superar per Irlanda, Malta i Portugal. De cara al 2023, Brussel·las estima que el PIB repuntarà un 3,4%, un punt menys del que preveien els analistes comunitaris a principis d’any. Això farà que l’economia espanyola no recuperi els nivells preCovid fins a mitjans del 2023, molt més tard del que s’havia previst inicialment.

Les estimacions de Brussel·les són lleugerament inferiors –0,3 punts, per exactes– a les que va presentar el govern espanyol fa just dues setmanes i molt similars a les que l’executiu de Pedro Sánchez preveu per al 2023. L’anàlisi de la Comissió Europea constata que l’economia espanyola manté la dependència del sector turístic, que ha estat el gran motor de la recuperació des de l’estiu del 2021, i avança que a partir del tercer trimestre de l’any es començaran a notar els efectes de la injecció de fons dels plans econòmics i la recuperació del consum intern.

La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, i el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis | ACN

Brusel·les avisa de la inflació desbocada

L’informe de la Comissió Europea també alerta d’un context d’inflació desbocada pel cost de l’energia, que ja portada una tendència alcista els últims mesos i que s’ha disparat arran de la guerra a Ucraïna. En aquest apartat, Brussel·les ha duplicat la previsió de creixement de la inflació, que tancarà el 2022 al 6,3%, lleugerament superior a la mitjana de la zona euro i inferior a la mitjana comunitària.

“La inflació assolirà el seu punt màxim a mitjans del 2022 i [tancarà l’any amb] una mitjana del 6,3%”, assenyala l’executiu comunitari. Brusel·les alerta que la inflació deteriorarà el poder adquisitiu dels espanyols perquè els sous no podran mantenir el ritme de la inflació i la incertesa mantindrà el consum interna per sota dels nivells prepandèmia. Així mateix, la Comissió Europea considera que l’encariment de l’energia ha sigut més pronunciat a l’estat espanyol i això pot fer resta competitivitat a sectors sensibles com el transport, la construcció o la indústria.

Pel que fa al dèficit públic, Brussel·les estima que l’estat espanyol tancarà el 2022 amb un deute públic equivalent al 115,1% del PIB, mentre que el 2023 baixarà fins al 113,7%. Malgrat les males dades –només Grècia i Portugal tenen més deute amb relació al seu PIB–, la Comissió Europea considera que Espanya va tancar el 2021 “millor” del que s’havia previst i va aconseguir reduir el dèficit fins al 6,9% del PIB.