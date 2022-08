El Consell per la República anuncia la ubicació de la manifestació de l’1-O

El Consell per la República, l’òrgan a l’exili presidit pel president Puigdemont, ha convocat el proper 1 d’octubre una manifestació a l’Arc de Triomf a les 17h per celebrar el cinquè aniversari del referèndum d’independència del Primer d’Octubre. L’objectiu és aconseguir una concentració unitària amb el suport de totes les entitats i associacions independentistes. “Aquest 1-O, tothom a Barcelona”, diu el comunicat.

🗳️ Vam votar

✊ Vam guanyar

✅ Vam decidir

📍 Concentració a l'Arc de Triomf de Barcelona

🗓️ 1-O / 17h / 2022 pic.twitter.com/5oh5MbIoep — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) August 4, 2022

Així ho han anunciat diverses entitats independentistes que formen part del Consell per la República. Entre ells, el líder de Demòcretes, Antoni Castellà, que ha volgut reivindicar la idea que l’1-O va ser un referèndum “legal i va guanyar el sí”. “Aquest resultat legitima la lluita política per esdevenir un Estat independent“, ha dit.

Les entitats demanen unitat

El vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana ha demanat que es vegi la “unitat estratègica” i ha reivindicat la unitat de tot l’independentisme. Pel que fa al president de l’Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gaseni, vol “una altra oportunitat” i per això ha instat a fer pinya. “Comptem amb 800 municipis preparats“, ha reivindicat Gaseni, representant el municipalisme independentista.

La membre de la Junta d’Òmnium Blanca Llobet ha volgut recordar tota la repressió que hi ha hagut durant els últims 5 anys arran del procès i l’1 d’octubre, mentre que el secretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha volgut fer pal·lès la participació de “majories treballadores” de l’1 d’Octubre. “La independència és una oportunitat per construir marc polític i social per millorar el conjunt del país”, ha conclòs Perelló.

Els Bombers a la pla?a del Vi el dia dos d’octubre d’ara fa cinc anys/ANCBombers

Segueixen les pica-baralles entre partits

Qui no han estat partíceps de la roda de premsa són els principals partits independentistes com són Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP, que segueixen les seves pica-baralles al Parlament i al Govern. La última, sobre els vots favorables dels membres de la Mesa d’ERC i la CUP a la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ja que se li va obrir un judici oral per un cas de presumpte fraccionament de contractes mentre era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.