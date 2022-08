Cuevillas veu la suspensió de Borràs com un “atac” d’ERC a l’acord de Govern

El diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, proper a la presidenta suspesa, Laura Borràs, ha tancat finalment el silenci com havia anunciat les últimes hores. Cuevillas, que és també el president de la comissió parlamentària de l’Estatut dels Diputats, ha assegurat que ERC, havent promogut la suspensió de Borràs a través de l’article 25.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, ha perpetrat “un atac contra la línia de flotació de l’acor de Govern”. Aquesta crítica rellevant des de dins del partit es produeix en un moment en què diversos moviments de les bases de Junts reclamen una consulta a la militància per valorar el trencament de la coalició, una petició davant la qual l’executiva del partit guarda el més estricte dels silencis.

Dijous passat, la MHP @lauraborras va ser “suspesa” com a diputada en –incorrecta– aplicació de la literalitat de l’art. 25.4 del Reglament del Parlament de Catalunya (RPC).



Obro enfilall 👇 — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) August 4, 2022

En el seu fil a Twitter, Cuevillas reitera la denúncia sobre l’article 25.4 i les crítiques pel que fa a la manca de respecte al dret fonamental de la presumpció d’innocència. Aquest article, aprovat el 2017 fruit d’una transacció de la CUP amb Junts pel Sí (ERC i Convergència), havia passat desapercebut fins ara. Tot i això, un informe de l’ex lletrat major Joan Ridao, que havia analitzat l’article en referència als presos polítics del procés el 2018, havia generat diversos interrogants al voltant del text, que deixa en mans de la Mesa suspendre diputats que no han estat condemnats quan el seu cas es considera relacionat amb la corrupció.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i Jaume Alonso-Cuevillas

Cuevillas qüestiona que els delictes dels quals s’acusa Borràs puguin ser considerats “corrupció” i també recorda el discurs de l’ex diputada de la CUP Anna Gabriel remarcant que es tracta d’un article pensat per castigar la presumpta corrupció “lucrativa”. Borràs, que defensa que és innocent, també remarca que mai s’ha embutxacat ni un euro públic. El seu cas es vincula en un suposat fraccionament de contractes en benefici d’un amic, que estava sent investigat per narcotràfic. Segons Borràs, a més, el preu aconseguit era inferior al de mercat i la feina es va acabar fent.

Cuevillas denuncia que la suspensió de Borràs és “injusta”

El diputat Cuevillas creu que l’aplicació del 25.4 a Borràs “no té cap suport jurídic; és una decisió política, injusta i partidista”. Pel també advocat, es tracta d’una “decisió política perpetrada a les vigílies del període estival amb l’intent d’aconseguir que l’agost faci oblidar la gravetat del tema”. “En el cas d’Esquerra, —afegeix— podria també jugar l’intent de tapar la rendició de la Taula de Diàleg del dia anterior a Madrid, amb uns acords que suposen l’abandonament de la via unilateral i l’acatament explícit del marc legal i constitucional espanyol”.

Cuevillas, que és membre de l’executiva de Junts la reforma de la sedició abans que acabi l’any és la carta amb la que juga ERC, però augura que això no es produirà. En canvi, vaticina un 11 de setembre reivindicatiu amb un debat de política general al Parlament amb presidenta suspesa. “Ens acostem a un final de cicle”, conclou. Tot i la remor sobre un possible trencament del Govern, el fet cert és que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha repetit diverses vegades els últims dies que els membres del seu executiu no estan per aquesta labor.