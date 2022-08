Aragonès espanta el fantasma del trencament amb Junts

El president del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha espantat el fantasma del trencament de la coalició amb Junts per Catalunya i ha defensat que hi ha les “condicions” per acabar el mandat, que ha recordat que és un “encàrrec de la ciutadania”. “El país està en un moment prou complex. Tenim reptes importants i el que menys convé és inestabilitat i provisionalitat. El que convé és un bon govern, que vagi prenent decisions, amb la voluntat de culminar el programa de legislatura”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons Aragonès, “tots els consellers sense excepció estan compromesos amb el Govern” i ha assegurat que cap d’ells li ha manifestat el contrari.

Les batalletes com a reflexió general

Preguntat per les “batalletes” a què es va referir dimarts en la roda de premsa de balanç abans de l’estiu, Aragonès ha explicat que es tractava d’una reflexió “de caràcter general”. I ha defensat que cal posar-se per sobre dels debats que omplen molts minuts als mitjans de comunicació i fils de Twitter. “A vegades es generen uns debats i les prioritats són unes altres”, ha afegit.

Pel que fa a la relació amb el president del govern de l’Estat espanyol conformat per PSOE i Podemos, Aragonès ha explicat que hi té la “comunicació necessària” i que tenen una relació “correcta i educada”. Segons ha apuntat el president de la Generalitat, no estan en un procés de negociació per fer-se amics, sinó per trobar solucions.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la seva intervenció al II Congrés de la Formació Professional de Catalunya / ACN

Demana un referèndum

“Fins que no hi hagi un referèndum en què els ciutadans puguin decidir, els interessos estaran contraposats”, ha afegit. I és que, segons el president Aragonès, el conflicte no és que hi hagi presos i exiliats sinó que Catalunya vulgui decidir el seu futur i que l’Estat ho reprimeixi.