Aragonès: “Si Sánchez creu que el diàleg neutralitza l’independetisme, que posi les urnes”

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha dut a terme una roda de premsa on ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que posi les urnes. “Si Sánchez està tan convençut que el diàleg neutralitza l’independentisme, que posi les urnes”, ha dit el cap de l’executiu català, en el marc de la fi de curs legislatiu. Aragonès ha reivindicat que el seu objectiu final és l’amnistia i l’autodeterminació, tot i que ha instat a l’executiu estatal afrontar la desjudicialització i a abans que acabi l’any.

Aragonès ha reivindicat el diàleg per afrontar el conflicte entre l’Estat i la Generalitat. Tot i això, ha dit que ho faran amb discreció i prioritzant primer els acords de pas i parcials. Alhora, demana abandonar el discurs “derrotista” i els discursos “irreals” i les “batelletes” del dia a dia. “Cal votar el futur del país i que puguem decidir com es governa”, ha afirmat el cap de l’executiu.

Reivindica els consensos

Concretament, ha reivindicat els consensos i ha posat d’exemple la llei que va tirar endavant el Parlament per evitar la sentència del 25%, amb el pacte del PSC, ERC, Junts i Comuns. En aquest sentit també s’ha referit als pressupostos de la Generalitat pel 2023, ja que també ha demanat un consens ampli. De fet, ha detallat que se centraran en combatre la inflació i per aquella gent que està en una “situació de vulnerabilitat”. Per això, ha anunciat que ho farà dialogant amb tots els agents socials.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la seva intervenció al II Congrés de la Formació Professional de Catalunya / ACN

Treu pit de la seva obra de govern

El president de la Generalitat també ha tret pit de la seva obra de Govern i de tot el que ha tirat endavant fins ara. Més enllà de la taula de diàleg i la llei per fer front el 25%, ha recordat la seva aposta per la recerca i innovació, augmentant un 70% les subvencions. Tambe ha reivindicat la gratuïtat del P2, el projecte AINA, el reforç a l’atenció primària i l’aposta de la conselleria de l’Interior per una seguretat “més jove i feminitzada”.

També ha explicat que tiraran endavant el Catalunya Media City a les tres xemeneies de Sant Adrià del Besos, com a centre de la innovació audiovisual. També ha tret pit dels 67.000 aturats menys que fa un any o que han incrementat les inversions estrangeres.

Sobre les mesures anunciades ahir pel govern espanyol, s’ha queixat que s’hagi fet sense consultar als afectats ni amb qui ho ha de tirar endavant. Alhora, ha alertat de l’escassetat d’aigua, tot i que diu que no corre perill el seu subministrament, tot ique molts municipis depenen de les pluges.