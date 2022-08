El Consell per la República, contra la suspensió de Borràs: “És lawfare”

El Consell per la República s’ha mostrat molt crític per la suspensió de la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. En una declaració, consideren que en un context “d’emergència democràtica”, aquestes pràctiques afavoreixen el lawfare o la guerra judicial.

El Consell ha volgut constatar que no hi ha cap element objectiu que faci pensar en un “canvi de cicle” pel que fa en la política de la repressió i argumenten que en un context de persecució política, no es persegueix el delicte en concret, sinó a una persona determinada. De fet, el Consell, presidit pel president a l’exili, Carles Puigdemont, ha poat de manifest que no és la primera ocasió que en “estats democràtics fallits” s’utilitzin les acusacions per delictes de corrupció per fer caure l’oposició política.

Laura Borràs durant la seva compareixença després de ser suspesa / ACN

El Consell considera que l’article 25.4 del Parlament és invàlid

El Consell per la República, alhora, ha criticat molt durament l’article 25.4 del Reglament del Parlament, que es basa en el fet que el Parlament pot suspendre un diputat amb una vista oral oberta per un cas de corrupció.

En concret, aquest article, aprovat per la CUP i Junts pel Sí l’any 2017, és considerat pel Consell per la República com un element “dubtosament compatible” amb els drets humans reconeguts pel Conveni Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. De fet, el mateix Consell considera invàlid aquest article al contradir, a parer seu, el règim internacional. Concretament, el Consell argumenta que contradiu el principi de presumpció d’innocència.

Borràs no podrà representar els seus electors

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, va ser suspesa dels seus drets i deures per la Mesa de la cambra catalana. Ho va ser després dels vots favorables d’Esquerra Republicana de Catalunya, el PSC i la CUP. Amb això, la presidenta del Parlament suspesa no podrà votar ni exercir les seves funcions fins que s’acabi el judici oral pel cas de presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.