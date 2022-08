Reunió a la Moncloa per reforçar la coalició fins el final de la legislatura

Reunió a la Moncloa per recuperar la unitat entre els partits del govern de coalició. Aquest dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, han mantingut una trobada per tal d’abordar l’última part de la legislatura i reforçar la coalició en aquests últims mesos. El govern espanyol ha assegurat que ha estat una trobada “positiva i fructífera” que ha tingut per objectiu “enfortir la coalició”. “El govern d’Espanya és conscient dels grans reptes d’aquest país que tenim per davant i seguirem treballant ma a ma començant per la negociació dels pressupostos generals de l’Estat”, ha assegurat l’executiu espanyol en un comunicat fet públic un cop acabada la reunió.

La coalició ha tingut diverses topades en els últims mesos, sobretot pel que fa a l’enviament d’armes a Ucraïna i pel cas del Catalangate. Ara bé, en les últimes setmanes els dos partits han apropat postures i han exhibit bona sintonia, com es va veure al Congrés espanyol durant el debat de la nació. En aquest debat Pedro Sánchez va anunciar noves mesures anticrisi que van ser aplaudides per Unides Podem i per ERC, que van assegurar que Sánchez s’havia llevat d’esquerres.

Els dos partits aborden els pressupostos per al 2023

Aquesta trobada entre Yolanda Díaz i Pedro Sánchez ha arribat després que aquest mateix dilluns al matí la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, el secretari d’Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, i el director del Gabinet de la Vicepresidència Segona, Josep Vendrell, s’hagin reunit per traçar el disseny dels pressupostos generals de l’Estat per al 2023. El govern de Pedro Sánchez els presentarà al setembre. Aquesta és la primera reunió després de l’aprovació del sostre de despesa, que ascendeix a 198.221 milions d’euros i el govern espanyol ja ha avisat que els pressupostos seguiran el camí dels comptes anteriors i incorporaran els fons Next Generation.