El funcionament de la gratuïtat de Renfe: fiança i un mínim de viatges

La gratuïtat dels abonaments de Renfe que va anunciar el president del govern espanyol en el debat de l’estat de la nació va prenent forma. Aquest dilluns la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha explicat en roda de premsa el funcionament d’aquests abonaments gratuïts. Es basaran en la creació d’un nou abonament gratuït per poder viatjar durant els quatre mesos a canvi d’una fiança de 10 euros que es tornarà un cop esgotat el termini si es justifica el nombre de viatges. En el cas de mitjana distància la fiança serà de 20 euros.

Així, aquests diners es retornaran quan acabin aquests quatre mesos només en cas que l’usuari hagi fet com a mínim setze trajectes en Rodalies o mitja distància. Així ho ha explicat la ministra i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari.

En el cas dels usuaris que tinguin títols multi-viatges mensuals, trimestrals o anuals el govern espanyol els subvencionarà a les comunitats autònomes. Subvencionarà la part de Renfe en el preu total d’aquests abonaments i a això si afegirà el descompte del 30% que va aprovar el govern espanyol ara fa dos mesos. Per tant, el descompte l’aplicaran les comunitats autònomes però estarà subvencionat per l’Estat. En paral·lel el govern espanyol ha aprovat un descompte del 50% dels abonaments dels Avant, els tren d’alta velocitat i mitja distància que depenen de l’Estat, i en els serveis privats de l’estil Ouigo quan no existeixi oferta pública.

Forat de 50 milions

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, va titllar la mesura del govern espanyol de ser “populista” de cara a les pròximes eleccions del 2023. A més, va advertir que el cost d’aquesta mesura deixaria un forat negre de 50 milions als consorcis de transport, quelcom que la Moncloa va negar rotundament en una resposta al vicepresident català.