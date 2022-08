Els aires condicionats no podran baixar dels 27 graus a l’estiu

La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha explicat aquest dilluns en una roda de premsa d’última hora les mesures que prendrà l’executiu de Pedro Sánchez per combatre el “repte” del canvi climàtic. El primer paquet de mesures d’estalvi i eficiència es presentarà abans de setembre i incorporarà un pla d’estalvi d’eficiència als edificis destinats al transport de viatgers i a les institucions governamentals. Aquests edificis hauran de tenir la calefacció com a molt a 19 graus a l’hivern i l’aire condicionat com a mínim a 27 a l’estiu. El govern espanyol també obligarà a apagar les llums dels aparadors i els locals i a apagar la il·luminació dels edificis públics que no estiguin en ús a les 22 hores. La vigilància del compliment correspon a les comunitats autònomes, pel que Ribera no ha concretat les sancions.

També s’obligarà a tancar les portes dels locals que tinguin aire o calefacció i abans del 30 de setembre del 2022 tots aquests edificis hauran de tenir un sistema de tancat de portes. Totes aquestes mesures estaran en vigor fins l’1 de novembre del 2023. Ribera ha assegurat que hi haurà flexibilitat en cas que hi hagi una necessitat justificada de mantenir temperatures per sota dels límits establerts. “És un moment on ens hi juguem molt i a més estalviem”, ha assegurat la ministra, que ha assenyalat que un grau més permet estalviar un 7% en la factura de la llum.

“No ens podem permetre perdre ni un sol kw/h”

“Exigim que les administracions siguem les primeres en complir”, ha avisat. Per això el govern espanyol ha aprovat que es puguin prioritzar contractes a instal·lacions sostenibles. “No ens podem permetre perdre ni un sol kw/h”, ha advertit. La situació, ha dit, és “crítica” perquè Europa pot patir talls de subministrament de gas per part de Rússia, el que fa que sigui necessari ser “solidaris” i “emfatitzar la capacitat de reacció davant d’un xantatge”. “El panorama del pròxim hivern és preocupant”, ha lamentat. Ribera ha dit que aquest decret ha de ser completat amb la resta del pla de contingència i estalvi al setembre.