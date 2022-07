Puigdemont defensa a Borràs i titlla de cínics els defensors de la taula

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha titllat de cínics els que aposten per la taula de diàleg i a l’endemà justifiquin la suspensió de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. “Que l’endemà de la taula de diàleg on s’intenta enterrar l’independentisme surtin alguns a justificar la suspensió de la presidenta Laura Borràs amb l’excusa de protegir el procés d’independència, és d’un cinisme monumental. Les ferides del partidisme només ajuden l’adversari”, ha afirmat el president al seu compte de Twitter.

Missatge directe a ERC

Així doncs, Puigdemont envia un missatge directe a Esquerra Republicana, que el dimecres passat va celebrar la taula de diàleg amb el govern espanyol amb la carpeta de la desjudicialització com a eix central de la mesa, i el dia després van votar a favor, juntament amb la CUP, de suspendre de tots els càrrecs a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.

Així doncs, Puigdemont s’alinea amb els altres membres del partit que han mostrat un suport explícit a la presidenta del Parlament, tot i que a la reunió de l’executiva de dimecres passat, diversos membres, com els consellers Giró, Lourdes Ciuró o Gemma Geis, van criticar el plantejament de la ja expresidenta, ja que deixava la institució en una situació de crisi.

La Mesa del Parlament ha aprobado suspender a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, con el apoyo de PSC-Units, ERC y CUP tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de enviarla a juicio por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El artículo 25.4 del Reglamento del Parlament que se le ha aplicado a Borràs obliga a la Mesa a acordar la suspensión "de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata" a los diputados acusados por delitos vinculados a la corrupción, una vez el auto de apertura de juicio oral es firme.

Junts no proposa cap substitut per Borràs

De fet, Junts ha anunciat que no proposarà cap substitut de Borràs, i tot apunta que serà la vicepresidenta del Parlament i membre d’Esquerra, Alba Vergés, qui substituirà temporalment a Laura Borràs, tal com estableix el reglament de la cambra. L’adéu de Borràs ha suposat altres reaccions, com la de l’expresident de la Generalitat Quim Torra, que va afirmar que li semblava “evident”, davant la pregunta de si Junts havia d’abandonar el Govern amb Esquerra. Un altre moviment que ha vist la llum han estat les bases del partit a Igualada, que també han reclamat al partit juntaire que abandoni l’executiu català.