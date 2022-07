Sumari Canelons: jutge i fiscal s’alien contra els tuitaires del cas Canet

Finalment, el titular del jutjat d’instrucció número 12 de Barcelona ha fet cas del ministeri fiscal i ha obert diligències penals contra quatre tuitaires que van dir la seva sobre el cas Canet. En concret, sobre l’aplicació del 25% del castellà a l’escola Turó del Drac i l’oposició de la Generalitat. Una situació que va despertar un cop més els líders ultraespanyolistes contra la immersió lingüística acusant els docents catalans de, fins i tot, prohibir anar al lavabo als nens si no ho demanaven en català o posar-lis pedres a les motxilles. Les diligències ja es coneixen com el cas Canelons, perquè un dels tuits investigats pels Mossos d’Esquadra, apuntava que ja tenien un nen castellanoparlant a punt per “fer canelons per Nadal”. Un sarcasme en tota regla que el ministeri públic qualifica d’un delicte contra la integritat moral i un delicte de lesió de la dignitat.

El cas arriba després d’una investigació de la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra en coordinació amb la fiscalia de delictes d’odi. La policia va investigar fins a una cinquantena de tuitaires. Una investigació que advocats com Josep Rosell o Lluís Gibert, del Grup d’Advocats Independents, que van assistir diversos encartats van qualificar de “prospectiva”. Ara encaren la instrucció del cas basant la defensa en l’ús legítim de la llibertat d’expressió. L’1, el 5 i el 12 de setembre són les dates previstes perquè els investigats passin pel jutjat a declarar. La interlocutòria arriba, casualment, després del compromís de desjudicialització de la política catalana.

“Angoixa, sotsobre i acovardiment”

La interlocutòria del jutge, dictada el passat 18 de juliol i comunicada aquest dijous i a la que ha tingut accés El Món, copia fil per randa la denuncia i els arguments del fiscal molt agressiu amb els encausats. Així indica que els quatre investigats van publicar tuits suposadament “feridors i humiliants” contra la familia de la menor que va reclamar la imposició del 25% de castellà a l’escola Turó del Drac de Canet de Mar, al Maresme. Fins i tot, acusa als quatre que en “represàlia” de la seva petició van “humiliar-los i vexar-los” demanant “‘aïllament de la menor” i la “seva exclusió social pel fet d’exercir el seu dret a utilitzar la llengua castellana”.

En aquest marc, el jutge recull el relat de la fiscalia apuntant que els imputats tenien la intenció de generar a la família “sentiments d’angoixa, sotsobre i acovardiment”. És més, la pretensió era que desistissin de la petició i, de retruc, “servís d’avís a d’altres famílies amb els mateixos plantejaments lingüístics”. Tot un recopilatori d’intencions a través de quatre tuits.

Part de la interlocutòria que obre la investigació del cas Canelons, per l’afer de l’escola de Canet de Mar/Quico Sallés

Els tuits

El fiscal recull els quatre tuits que serien objecte de delicte. Un que demanava aïllar la menor amb la lletra “Ñ de ñordo” amb què segons el jutge, “usualment s’insulta als espanyols”. Un segon tuit on s’hi llegia el nom de la família i on s’esperonava a un “infern mediàtic” per tal que abandonessin el poble. Un tercer tuit, identificava els pares de la menor com a “colons inadaptats i integristes” i “pares intransigents”. I un quart, on fiscalia admet que és una “befa” però que “cosifica” el “menor castellanoparlant” com “si fos carn per fer canalons”.

De fet, aquest darrer tuit és força “simptompàtic”, segons les defenses consultades per aquest diari, del poc rigor jurídic del cas. Al capdavall, aquest tuitaire feia conya de les “barbaritats” que deien els líders espanyols sobre el tracta que proferien els docents amb els nens que enraonen en castellà. “Era un sarcasme”, indica per la seva banda a l’afectat amb què “escarnia les ximpleries de dir que a Catalunya els nens no podien fer un riu si no ho demanaven en català i d’altres barrabassades”.

Fins a dos anys de presó

Els delictes pels que ara s’investiguen els quatre tuitaires poden suposar fins a dos anys de presó. Per una banda un delicte per lesió de la dignitat per motius discriminatoris de l’article 510 i un contra la integritat moral del 173.1 del Codi Penal. A més, el ministeri públic emfatitza que en acabar la investigació els tuits no s’havien esborrat -ara ho demanen com a mesura cautelar- i que cap d’ells n’ha demanat disculpes.

És curiós que un dels tuitaires denunciats va aconseguir que Twitter retirés un tuit de resposta d’un diputat de Vox al Parlament, Alberto Tarradas, on l’insultava durament, i que en canvi, Fiscalia ni ho mencioni. Per altra banda, a final de la investigació Twitter no ha retirat cap dels tuits denunciats per fiscalia.