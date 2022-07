El TSJC denega el 25% a un centre per primera vegada gràcies a la nova llei

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat les mesures cautelars que havia demanat una família a un centre educatiu de Barcelona per tal que s’apliqués la sentència del 25% de castellà. Ho ha fet, segons avança el 3/24, perquè, com va al·legar el Govern, hi ha una “impossibilitat legal” per complir amb la sentència gràcies a la nova normativa que va aprovar l’executiu de Pere Aragonès -una llei pactada amb el PSC, Comuns, Junts i ERC i un decret llei urgent-. Després de la decisió del TSJC sobre aquest centre s’obre un període d’al·legacions per a totes les parts.

Aquest és el primer cop que el tribunal no demana que s’executi la sentència a un centre i tot es deu a aquesta nova normativa de la Generalitat que impedeix complir-la perquè no parla de percentatges en l’educació. Aquesta és la llei que va fer que el TSJC admetès que no es podia complir amb la seva pròpia sentència i que poc després anunciés que la volia portar al Tribunal Constitucional perquè fos aquesta instància qui digués si la nova llei i el decret són constitucionals o no. Mentrestant els tràmits per executar aquesta controvertida sentència que vol aplicar un 25% de castellà a totes les aules del país estan suspesos i cap centre l’aplica.

Qüestionari de 7 preguntes per modificar o no els projectes lingüístics dels centres

En paral·lel a la llei i al nou decret el departament d’Educació va enviar un qüestionari de 7 preguntes als centres educatius que havien de respondre abans del 30 de juny. Si totes les respostes sobre el seu projecte lingüístic eren afirmatives el centre no havia de canviar-lo, mentre que si hi havia alguna que fos un ‘no’ la direcció hauria de modificar-lo amb l’acompanyament de la conselleria. Les dades d’Educació presentades ara fa dues setmanes assenyalen que només un 16% dels centres hauran de fer canvis en el seu projecte lingüístic.