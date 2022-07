La recusació de Costa al TSJC, en mans de la seva pitjor enemiga

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sembla haver declarat la guerra a l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa. És l’enèsima entrega del culebró del procés judicial obert contra els membres independentistes de la Mesa de la cambra que presidia Roger Torrent. Aquest dijous, els magistrats han decidit que l’incident de recusació que Costa manté contra el president del tribunal, Jesús Maria Barrientos, i contra el magistrat Carlos Ramos, sigui instruït per la magistrada Maria Eugènia Alegret.

Un nom, si més no, que aixeca totes les suspicàcies, perquè Costa té interposada una querella contra aquesta magistrada. De fet, es va intentar arxivar, però l’Audiència de Barcelona va reobrir la instrucció. A més Alegret, es va oposar a la primera recusació que van presentar diferents membres de la Mesa. En principi, Alegret s’hauria d’apartar del cas. En tot cas, Costa té deu dies per recusar la magistrada perquè hi veu prou motius que posen en dubte la seva imparcialitat.

Una clau de volta més

Nomenar Alegret com a instructora és una nova clau de volta en un judici que no només ja ha canviat de data tres vegades, sinó que el mateix Barrientos s’ha hagut d’apartar perquè els seus companys de toga l’hi van ordenar. De fet, van entendre els motius de la recusació presentada per Costa i per Eusebi Campdepadrós i van concloure que era “legítima” la sospita que el president del TSJC no seria imparcial en el cas.

Però el cas Alegret va un pas més enllà. La magistrada va ordenar detenir Costa el passat 27 d’octubre perquè no acudia a les seves citacions. Un arrest que l’exvicepresident va denunciar a través d’un habeas corpus. Costa va recordar que la detenció no era necessària -per agafar-li declaració- perquè els delictes pels quals se l’investigava -desobediència- no tenien pena de presó. Un arrest que enllaçava amb la interlocutòria que va dictar posteriorment davant el recurs de Costa on li recriminava amb totes les lletres que “no li reconegués al tribunal ni la seva jurisdicció ni la seva autoritat”.

Reobertura de la querella i… una nova recusació?

Un cop va evolucionar la querella presentada per Costa contra Alegret, va anar a parar al jutjat d’instrucció 20 de Barcelona. El dia de Nadal, una data força estranya, es va arxivar la querella. L’argument de la jutgessa era bàsicament que un cas així li pertocava al Tribunal Suprem per la condició d’aforament especial. Costa va recórrer i l’Audiència de Barcelona li va donar la raó. L’exvicepresident va al·legar que la jutgessa no havia raonat prou la decisió i que s’havia vulnerat la seva tutela judicial efectiva de l’article 24 de la Constitució Espanyola, així com igualtat en l’aplicació de la llei. Els magistrats d’apel·lació van obligar a reobrir el cas.

Precisament, i segons ha pogut saber El Món, Costa tenia previst presentar una ampliació de la querella demà mateix. Ara, però, tot apunta que hi ha prou elements no només per ampliar la querella sinó per recusar el nomenament d’Alegret. Al capdavall, és un mal senyal sobre la imparcialitat que la magistrada querellada per Costa sigui la que ha de decidir sobre els dubtes del mateix Costa de la imparcialitat del tribunal que, en principi, l’haurà de jutjar per desobediència el proper 5,6 i 7 d’octubre. El termini establert per interposar un incident de recusació és de deu dies, però l’anàlisi jurídic de Costa passa per esperar veure si Alegret, per ella mateixa, s’aparta del procediment.