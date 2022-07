Nou canvi de data al judici de la Mesa de Torrent, ara del 5 al 7 d’Octubre

Comença a patir estrès l’agenda dels magistrats, fiscalia, acusacions i dels advocats dels processats del judici per desobediència als membres independentistes de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent. Dilluns d’aquesta setmana es convocava una nova data de judici, després de la suspensió acordada arran que el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, va ser obligat a apartar-se pels seus companys de toga. Però aquest dimecres, s’ha registrat un nou canvi. La vista oral se celebrarà finalment el 5, 6 i 7 d’octubre.

En una diligència del lletrat de l’administració de justícia de la sala civil i penal del TSJC, a la que ha tingut accés El Món, ha decidit “tenir per justificada la petició de suspensió” de la data fixada dilluns pels dies 26,27 i 28 d’octubre sol·licitada per la defensa d’Eusebi Campdepadrós, Jordi Pina, en tenir un assenyalament previ a la secció 6ena de l’Audiència de Barcelona. Les sessions seran de matí i tarda i es manté les 10 del matí com hora d’inici.

Diligència de notificació del darrer canvi de judici de la mesa de Torrent/Quico Sallés

Recusacions i querella

Les recusacions han estat una part essencial del procés d’instrucció. Una investigació entrebancada amb, fins i tot, detencions dels encausats, tot i estar acusats de delictes que no comporten penes de presó. La lluita per les recusacions ha fet grinyolar tot el procés, fins al punt que els mateixos membres de la sala d’apel·lacions del TSJC han decidit apartar el president del Tribunal per manca d’imparcialitat arran de la recusació presentada pels exvicepresidents Josep Costa i Eusebi Campdepadrós.

De fet, van considerar “legítimes” les sospites de ser jutge i part arran de declaracions i actes del mateix Barrientos, com abandonar un acte institucional al Col·legi d’Advocats quan Torrent, en el seu discurs com a president de la cambra, va retreure a l’Estat i al poder judicial, l’existència de presos polítics. En concret, l’informe de descàrrec de Barrientos ja pràcticament avançava la sentència. Ara bé, Costa també insistirà en mantenir una de les recusacions en un dels membres del tribunal i va obrir la guerra amb l’ús del català al procediment. Per altra part, també manté una querella contra la instructora del procediment per detenció il·loegal.