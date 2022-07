El judici contra la Mesa de Torrent serà del 26 al 28 d’octubre

El judici contra l’expresident del Parlament de Catalunya Roger Torrent i l’antiga mesa se celebrarà del 26 al 28 d’octubre, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El judici s’havia de dur a terme del 12 al 15 de juliol, però el Tribunal el va suspendre momentàniament després d’acceptar la recusació contra el president del tribunal, Jesús Barrientos, que havia plantejat l’exvicepresident de la cambra catalana Josep Costa. Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado estan acusats d’un delicte de desobediència per haver permès que el ple del Parlament debati sobre la monarquia i l’autodeterminació.

Les sessions del judici, tal com informa el Tribunal, seran de matí i tarda i començarà a les 10h. Se celebrara a la Sala de vistes d’aquest Tribunal a la primera planta del Palau de Justícia al Passeig de Lluís Companys.

Jes?s Maria Barrientos, en un moment de la seva intervenci?

La recusació de Barrientos

La sala 77 d’apel·lacions va decidir apartar Barrientos el passat divendres 1 de juliol després que dictés una interlocutòria amb la qual va acceptar els arguments del líder independentista. Tanmateix, la sala no va acceptar la resta de recusacions sense imposar les costes del procés.

El tribunal conclou que el gest de Barrientos d’abandonar un acte el 23 de febrer del 2018 al Col·legi de l’Advocacia de Barcelonaquan el llavors president del Parlament Roger Torrent denunciava “l’existència de presos polítics” és un acte de “retret” cap a la seva persona i la institució. D’aquí que la sala d’apel·lacions interpreti que la sospita de Costa és totalment “legítima”.

Crítica al president de la sala pel seu to

Alhora, els jutges també critiquen durament el to que utilitza Barrientos en el seu informe sobre la recusació. “Tampoc no podem obviar les vehements expressions contingudes a l’informe conjunt del recusat i referides al recusant, que, si bé resulten explicables en termes humans i defensa del propi prestigi i integritat professional, mai posats en dubte per aquesta Sala, sí que podrien suscitar al recusant la legítima sospita de manca d’imparcialitat al recusat”, van signar els magistrats.