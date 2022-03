Acusen 50 persones de delictes d’odi per piulades contra la llei del 25%

Plataforma per la Llengua ha explicat aquest dimecres que la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació citarà a declarar una cinquantena de persones que van fer comentaris crítics a Twitter en motiu de la imposició per la judicatura espanyola d’un 25% d’hores lectives en castellà a les escoles catalanes. Tal com ha dit la plataforma en un comunicat, han habilitat un correu electrònic per gestionar els dubtes dels acusats i s’han convertit en els assessors de la que ja anomenen com “la macrocausa de la llibertat d’expressió”.

La sentència que obligava a les escoles catalanes a fer un 25% de les classes en castellà va causa grans controvèrsies i discussions. De fet, Twitter es va convertir en el gran camp de batalla on tots els usuaris tenien alguna cosa a dir, a favor i en contra de la llei. Doncs bé, VOX, Movimiento contra la Intolerancia i Asamblea por una Escuela Bilingüe, van denunciar a una cinquantena de persones per delictes d’odi davant d’aquelles piulades a la xarxa social i ara, la fiscalia ha decidit tirar endavant l’acusació.

Plataforma per la Llengua ha decidit oferir assessorament jurídic a totes les víctimes posant en funcionament un correu electrònic on es poden fer les consultes necessàries abans d’anar a declarar. A més, la plataforma ha lamentat les actuacions de la fiscalia i ha dit que “el sistema judicial espanyol continua la seva croada contra persones que reivindiquen els drets nacionals i lingüístics dels catalans, en coordinació amb grupuscles nacionalistes espanyols”.

Aquesta és la primera causa contra les publicacions de d’una gran multitud a alguna xarxa social, segons ha confirmat Plataforma per la Llengua. “Amb aquests procediments es vol atacar la legitimitat de les polítiques lingüístiques catalanes amb la criminalització dels seus defensors i la contaminació de l’opinió pública en aquest sentit”, ha sentenciat l’entitat que seguirà donant suport als acusats fins al final.