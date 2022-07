El Govern insisteix i presenta al COE la candidatura en solitari per als Jocs d’Hivern

El Govern no es rendeix i continua entestat a presentar una candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern, i si no és per al 2030 que sigui per al 2034. Aquesta és la filosofia amb què s’ha fet pública aquest dijous la proposta de candidatura en solitari, un cop descartat completament que es pugui fer un projecte conjunt amb l’Aragó. De fet, el Comitè Olímpic Espanyol (COE), que és l’únic organisme que pot presentar una candidatura de l’estat espanyol al Comitè Olímpic Internacional (COI), ja va descartar fa setmanes cap projecte per al 2030, després de la llarga polèmica amb l’Aragó. Però la Generalitat, i concretament la conselleria de Presidència –tot i que ERC inicialment no era partidària dels Jocs–, ha mantingut la seva aposta.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, al Fórum Europa Tribuna Catalunya / Sílvia Jardí

De fet, ha sigut la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qui ha presentat avui públicament el projecte, en una roda de premsa juntament amb la coordinadora de la proposta, Mònica Bosch. En aquesta compareixença davant de la premsa, Vilagrà ha explicitat que el projecte ja s’ha presentat al COE i que també s’ha explicat als membres de la Taula Territorial dels Jocs, de la qual formen part alcaldes, representants de consells comarcals i de diputacions i també els presidents de federacions d’esports d’hivern.

La consellera ha insistit en el missatge que no s’ha de perdre “l’oportunitat” que considera que representarien els Jocs d’Hivern per a Catalunya. Com que la decisió ha de passar, però, pel COE, Vilagrà ha recordat que si el projecte ja no és a temps de plantejar-se per al 2030 es pot aprofitar de cara a la cursa per aconseguir organitzar l’edició del 2034.

Consulta paralitzada i expedient per l’anunci de TV3

Mentrestant, la consulta que s’havia de fer als territoris pirinencs directament afectats continua “paralitzada”, segons la terminologia que ha fet servir la consellera. De fet, avui mateix El Món ha revelat una altra complicació en relació a l’acollida social del projecte, ja que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), ha obert un expedient a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per haver emès un anunci que engrescava els espectadors en relació als Jocs, sense deixar marge en el missatge a la consulta. Sigui com sigui, la consulta no es farà fins que arribi el dia, si arriba, que el COE valida la candidatura catalana.

Proves a del Pirineu a Bòsnia i de Barcelona als Alps

Un cop descartat l’Aragó per fer-hi part de les proves, la proposta presentada aquest dijous cobreix un territori molt ampli, que inclou Sarajevo (Bòsnia), La Plagne i Courchevel (Alps francesos), Baqueira-Beret, Barcelona, Badalona i Gavà. Una de les competicions que s’havia de disputar a Saragossa, el curling, es traslladaria a un recinte que s’hauria de construir a Gavà. I el biatló i l’esquí de fons, que havia de tenir l’Aragó com a escenari, es farien a Baqueira.