Unes gravacions desmenteixen Lambán sobre els Jocs d’Hivern

El president de l’Aragó, Javier Lambán, sempre ha dit que els tècnics de la seva comunitat no van avalar el repartiment de les proves olímpiques, que en donava 54 a la comunitat aragonesa i 42 a Catalunya. Tanmateix, en uns àudios publicats aquest dimecres per El Periódico s’escolta com un dels tècnics aragonès en la negociació amb Catalunya, José Ángel Hierro, assegura que aquesta opció era “més que acceptable“.

En les gravacions, Hierro també indicava que “el repartiment no només gaudia de la seva aprovació, sinó també la de l’assessor extern del Comitè Olímpic Internacional“. En aquest sentit, “la distribució de les proves es va solucionar en cinc minuts”, afirmava un dels altres assessors tècnics de l’Aragó, Carlos Lannes. D’aquesta manera, s’han desmentit les paraules de Lambán i es posa en dubte els arguments del govern aragonès per trencar la negociació.

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha criticat l’actitud de Lambán en relació amb el repartiment de les proves olímpiques i per portar la qüestió dels Jocs a l’àmbit polític. Segons Blanco, el president de l’Aragó és el responsable de “trencar” l’acord tècnic amb Catalunya i de “desvirtuar el concepte de candidatura olímpica”.

El president del COE, Alejandro Blanco, en roda de premsa / Andrea Zamorano

Blanco defensa una candidatura als Pirineus

El president del COE ha insistit que els Pirineus “han de tenir obligatòriament” uns Jocs d’Hivern. Per això, és partidari de mantenir la consulta que el Govern ha aparcat després que el COE hagi descartat una candidatura conjunta entre Catalunya i l’Aragó per al 2030. Blanco ha assegurat en unes entrevistes a Rac 1 i Catalunya Ràdio que és “important escoltar el territori després del que ha passat”. Finalment, ha admès que “aquest projecte no pot morir” i li agradaria tenir una candidatura per al 2034 als Pirineus.