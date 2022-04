Aragonès defensa que el Catalangate no ha d’afectar projectes com els JJOO

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que el Catalangate no ha d’afectar projectes de “caràcter sectorial” com els Jocs Olímpics d’Hivern. Malgrat que les relacions amb el govern espanyol estan congelades després de l’escàndol de l’espionatge massiu a l’independentisme, Aragonès ha demanat en una entrevista a RAC1 “no barrejar” les negociacions polítiques amb qüestions més tècniques o del dia a dia que requeriran la col·laboració amb els diferents ministeris.

Aragonès ha afirmat que veu “evidències clares” que darrere el Catalangate hi ha el CNI. “No cal ser Sherlock Holmes”, ha etzibat. “Hem sospitat des de fa molt temps que érem objectiu dels serveis d’intel·ligència de l’Estat. Per a ells som un perill democràtic”. El president de la Generalitat ha assegurat que volen arribar “fins al final” i ha exigit al govern espanyol que obri una investigació interna per depurar responsabilitats.

L’estabilitat parlamentària, en perill

Sense una investigació a fons, Aragonès considera que les relacions entre ERC i el PSOE quedaran malmeses. “Sense assumpció de responsabilitats serà molt difícil que continuï l’estabilitat parlamentària“, ha advertit. “En els pròxims dies i setmanes veurem els passos del govern espanyol”. Fins ara, el govern espanyol ha negat qualsevol vincle amb l’espionatge a l’independentisme i ha avançat que no obrirà cap investigació interna, tot i que s’ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia.

El president de la Generalitat ha demanat “joc net” a la Moncloa i ha insistit que la voluntat del Govern és continuar amb el procés de negociació per resoldre el conflicte polític, tot i que ara mateix no es donen les condicions. “No hi ha respecte”, ha dit. Segons Aragonès, aquest dimecres Pedro Sánchez havia de viatjar a Barcelona per inaugurar la seu d’una empresa, però finalment ha cancel·lat el viatge per no haver de coincidir amb el president de la Generalitat, que insisteix a mantenir un “cara a cara” amb el president espanyol.