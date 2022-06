El Govern presentarà una candidatura en solitari als Jocs d’Hivern

El Govern ha decidit mantenir la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern després que el Comitè Olímpic Espanyol hagi descartat el projecte pel qual treballaven de cara al 2030 conjuntament amb l’executiu aragonès. D’aquesta manera, la Generalitat deixaria enrere els plans conjunts amb Aragó i es planteja tornar a jugar-se-la, però aquesta vegada en solitari. Així ho ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que aquest dilluns s’ha trobat amb el president del COE, Alejandro Blanco.

El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, atén els mitjans / Europa Press

Vilagrà ha lamentat que la candidatura conjunta hagi acabat sent descartada i ha culpat a Aragó, concretament al seu president, Javier Lambán qui diu “ha torpedinat” la possibilitat de fer uns Jocs col·laboratius. A més també ha carregat contra el ministre d’Esports, Miquel Iceta de que s’ha queixat del seu “silenci clamorós” en la qüestió. Per contra, però la consellera ha dit que el Govern “està preparat” i que “tècnicament és possible que presenti candidatura liderada només per a Catalunya”. Per això treballen una proposta i la validaran territorialment mitjançant la Comissió Territorial de Jocs Olímpics.

Una oportunitat amb poc suport

Vilagrà ha insistit que el Govern “no vol perdre aquesta oportunitat” que representen els Jocs d’hivern. També s’ha preguntat per què cal esperar al 2034. De fet, així li ha traslladat a Blanco. Amb tot, Vilagrà ha reconegut que “per calendari” potser no és possible fer-ho el 2030, però que a ella li toca “expressar-ho” en aquests termes. Tot i això, moltes plataformes i iniciatives estan en contra d’aquest projecte, ja que creuen que la inversió pels Jocs Olímpics d’Hivern s’hauria d’utilitzar per millorar les instal·lacions existents i no per preparar uns Jocs com aquests, ja que consideren que “no són sostenibles”. Així ho ha explicat el moviment Stop JJOO, que ha celebrat que no hi hagi acord, però continuarà en contra de la candidatura mentre segueixi endavant.