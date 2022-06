Lambán amenaça el Govern pels Jocs d’hivern del 2030 en solitari

El president de l’Aragó, Javier Lambán, ha afirmat avui que la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern del 2030 és un “projecte d’estat” i ha amenaçat a la Generalitat, davant la seva proposta d’una candidatura en solitari, que actuarà de forma “contundent” davant de qualsevol proposta diferent a una candidatura conjnuta.

Lambán també ha dit que aquests fets comporten una “crisi territorial i política molt greu”. El president aragonès creu que la negativa a la proposta de repartiment per lots significa “un grau absolut d’intolerància” i creu que és un símptoma que volen “organitzar els Jocs sols”.

No té cap sentiment “anticatalanista”

També ha volgut remarcar que no té cap sentiment “anticatalanista” i ha dit que només està en contra dels que perjudiquen amb les seves polítiques a Catalunya. També ha volgut tornar a recordar que està esperant la resposta del Comitè Olímpic Espanyol (COE) a la seva darrera proposta, que ha qualificat de “molt sensata, justa, igualitària i molt generosa amb Catalunya”. En aquest sentit, considera que amb aquest rebuig, el Govern s’ha tret “definitivament la careta” perquè creu que la voluntat real sempre ha estat la de tirar endavant una candidatura en solitari.

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha anunciat avui que en els pròxims dies encarregarà l’elaboració del projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 de forma solitària per presentar-ho al COE. La consellera ha matisat que la proposta inclourà “les col·laboracions externes que facin falta”, ja que proves com les de trempolí requeriran una inversió econòmica extraordinària.

D’altra banda, ahir el govern de l’Aragó va tornar a amenaçar a la Generalitat. La portaveu del govern aragonès, Mayte Pérez, afirmar que lluitaren per “mar i terra” per evitar la candidatura en solitari de Catalunya, mentre que Vilagrà considera les negociacions entre el govern de l’Aragó, el de la Generalitat i el COE com a fallides i en un punt de no retorn.