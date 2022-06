L’Aragó amenaça Catalunya en cas d’una candidatura en solitari als Jocs

El govern de l’Aragó ha dit avui que impugnaria qualsevol candidatura en solitari de la Generalitat per a la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern. De fet, la seva portaveu, Mayte Pérez, ha amenaçat que “mourien terra i mar” per denunciar aquesta possible candidatura en solitari.

L’amenaça és una resposta a la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, que avui ha dit en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, que estan havent-hi converses informals per tirar endavant aquesta candidatura en solitari. Pérez ha dit que les paraules de la consellera Vilagrà donen per acabades el “projecte conjunt” entre Catalunya i l’Aragó de fer unes olimpíades i ha culpat a Catalunya d'”intransigència”.

Segueixen esperant una resposta del COE

La portaveu aragonesa ha assegurat que segueixen esperant una resposta del Comitè Olímpic Espanyol (COE) en referència a la seva proposta que considera “justa i equilibrada”. Es tracta d’una proposta de lots, la qual Aragó considera “generosa” amb la Generalitat perquè, argumenten, deixa escollir entre totes les opcions.

L’Aragó no es mourà de la seva oferta i vol un “projecte de país” que representi totalment l’Estat. Pérez considera que la Generalitat no respon a això. “Els aragonesos esperen amb molta il·lusió aquest projecte”, ha sentenciat.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà | ACN

Vilagrà dona per acabada les negociacions

En aquest sentit, Vilagrà ha dit aquest matí que les converses entre el COE, la Generalitat i el govern aragonès estan en “un punt de no retorn”, i considera que “ara s’obre una nova etapa”.

La consellera de la Generalitat ha demanat obrir alternatives i poder col·laborar amb altres estats perquè hi haurà algunes proves en les quals Catalunya no té les infraestructures necessàries. També ha instat al ministre d’Esports, Miquel Iceta, de no deixar perdre aquesta oportunitat per Catalunya, tenint en compte que és català. Alhora, ha instat al COE a liderar la proposta i ha acusat el govern aragonès de mentir reiteradament.