Catalunya presentarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha anunciat que en els pròxims dies encarregarà l’elaboració del projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 de forma solitària. Ho ha anunciat en una conferència del Fòrum Europa i es tracta d’una decisió que implica el trencament definitiu de les negociacions entre el govern aragonès, el català i el Comitè Olímpic Espanyol. El projecte s’haurà de presentar al COE, qui haurà de decidir si l’accepta o el rebutja. De fet, Vilagrà ha dit que la proposta inclourà “les col·laboracions externes que facin falta”, ja que proves com les de trempolí requeriran una inversió econòmica extraordinària.

Vilagrà va anunciar ahir un punt de no retorn

Precisament ahir, la consellera va anunciar un punt de no retorn en les negociacions per una candidatura conjunta i va demanar al COE valorar la col·laboració amb altres estats perquè Catalunya li falten algunes infraestructures. També va admetre converses informals amb el COE per una candidatura en solitari i que a partir d’ahir obrien “una nova etapa”.

En referència a la proposta del president del COE, Alejandro Blanco, de posposar la candidatura fins a l’any 2034, Vilagrà s’ha preguntat el “perquè ens hauríem d’esperar”. Tot i això, ha matisat que és el COE qui ha de liderar aquesta proposta i ha acusat el govern aragonès de mentir reiteradament.

El president del COE, Alejandro Blanco, en una atenció als mitjans / ACN

Amenaces de l’Aragó

Davant la voluntat de la Generalitat de voler fer una candidatura en solitari, la portaveu del govern aragonès, Mayte Pérez, va amenaçar a la Generalitat afirmant que lluitaren per “mar i terra” per evitar aquesta opció. La portaveu aragonesa també va assegurar que segueixen esperant una resposta del Comitè Olímpic Espanyol (COE) en referència a la seva proposta que considera “justa i equilibrada”. Es tractava d’una proposta de lots, la qual Aragó considera “generosa” amb la Generalitat perquè, argumenten, deixa escollir entre totes les opcions. Davant d’aquesta proposta de la Generalitat el president del COE encara no s’hi ha pronunciat.