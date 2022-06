La Plataforma Stop JJOO celebra l’adéu als Jocs d’Hivern: “Hem guanyat”

La caiguda de la candidatura olímpica per als Jocs d’Hivern del 2030 ha estat molt celebrada per alguns sectors de la societat, entre els quals la Plataforma Stop JJOO, que ha celebrat que ha “guanyat” amb aquest adéu definitiu. “Hem guanyat”, han celebrat a les xarxes socials tot i matisar que cal resoldre “incògnites” sobre quants diners públics “s’han llençat a la paperera” per negociar aquesta candidatura conjunta amb l’Aragó.

També han exigit saber on anirà a parar el pressupost dels Jocs Olímpics del 2030 i si s’invertirà als Pirineus. La plataforma, a més, ha advertit que seguirà organitzada perquè no vol Jocs “ni al 2030, ni al 2034 ni al 2038”. Per això el seu objectiu és aturar tots els macroprojectes i aconseguir més inversions per al territori, així com un altre model econòmic.

El portaveu de la Plataforma, Bernat Lavaquiol, ha reivindicat la força de la plataforma i la quantitat de xerrades, mercats, assemblees, debats, talls de carretera i mobilitzacions que s’han anat fent aquests últims mesos per evitar el projecte amb l’Aragó per als Jocs Olímpics. La manifestació més important va ser el 15 de maig, quan milers de persones van sortir a Puigcerdà a una concentració multitudinària contra els Jocs.

L’entitat anti-Jocs Olímpics, a més, ha rebut també el suport de cares conegudes com ara Kilian Jornet o l’alpinista Araceli Segarra, totalment en contra d’aquest macroprojecte als Pirineus.

El COE descarta definitivament una candidatura que ja havia descarrilat

No ha estat fins aquest dilluns quan s’ha sabut que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha descartat definitivament la candidatura de Catalunya i l’Aragó que feia temps que havia descarrilat. Davant la negativa de l’Aragó a pactar la candidatura, finalment el COE ha descartat tant la candidatura conjunta que s’havia plantejat com una candidatura en solitari per a Catalunya.