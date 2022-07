Expedient per publicitat partidista en la campanya del Govern sobre els Jocs d’Hivern

L’anunci titulat Tornem a fer història, amb què el Govern llançava una campanya institucional sobre el que havia de ser la candidatura per a uns Jocs d’Hivern a Catalunya l’any 2030, ha acabat en expedient i investigació per possible publicitat partidista. La CUP ja va anunciar que volia portar la campanya a l’Oficina Antifrau, però de moment ha fructificat la iniciativa de l’entitat #StopJJOO, que va denunciar l’espot al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) quan el va veure emès a TV3 i Catalunya Ràdio. El CAC ha acceptat estudiar el cas, que posa contra les cordes del Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ja que va ser en la cadena de televisió pública catalana i l’emissora pública de ràdio on es va emetre la campanya.

La queixa formal de la plataforma #StopJJOO es va presentar a mitjans del mes passat. Els arguments de l’entitat –molt activa en la seva oposició al projecte i que s’apunta una victòria en aquest cas– es basen en el que considera falta de neutralitat institucional, ja que la candidatura s’havia de sotmetre a votació en una consulta a les comarques pirinenques directament afectades pel projecte. El to i l’enfoc de l’anunci són, des del punt de vista de la plataforma, totalment favorables a la celebració dels Jocs Olímpics, i no informa de res pràctic, com podria ser què s’ha de fer per participar en la consulta, que mai s’ha arribat a convocar perquè de moment el Comitè Olímpic Espanyol (COE) s’ha desmarcat del projecte arran del conflicte amb l’Aragó. L’espot, simplement, presenta com a projecte il·lusionant la hipotètica celebració de l’esdeveniment.

La CCMA podria ser sancionada per l’anunci

De fet, el text que llegeix la veu en off de l’anunci és clarament aspiracional, i en cap moment presenta la possibilitat de discutir ni votar el projecte, sinó que en fa propaganda obertament. “Un nou horitzó es torna a dibuixar al cel del nostre país. Una nova oportunitat per millorar la vida de moltes persones. Per ensenyar de què estem fets. I com podem canviar les coses. Una nova oportunitat perquè des del Pirineu puguem tornar a brillar i a enamorar el món sencer. Jocs d’Hivern 2030. Tornem a fer història“, diu l’espot. I les imatges són bucòliques i transmeten una visió romàntica del Pirineu i de la idea de fer els Jocs.

El CAC, un cop obert l’expedient, analitzarà si la campanya vulnera la normativa que regula la publicitat institucional. La investigació haurà de permetre decidir si es considera propaganda partidista, cosa que implicaria una sanció per a la CCMA, com a òrgan que ha difós la campanya del Govern.