Els Estats Units mata el líder d’Al-Qaeda i segon de Bin Laden a l’11-S

El líder de l’organització terrorista Al-Qaeda, Ayman al Zawahiri, ha mort aquesta nit en un atac d’un dron nord-americà a l’Afganistan. Així ho ha confirmat el president dels Estats Units, Joe Biden, en una roda de premsa a les 1.30h de la matinada. El president americà ha explicat que Ayman Al Zawahiri va ser el número dos de l’exdirigent de l’organització terrorista Ossama Bin Laden durant els atacs a les torres bessones de l’11 de setembre del 2001. “Va estar profundament implicat a organitzar l’atemptat en el qual van morir 2.977 persones fa un parell de dècades”, ha detallat el president estatunidenc.

Bush, Obama i Trump també anaven darrere d’Al Zawahiri

“Des que els Estats Units va impartir justícia contra Bin Laden fa 11 anys, Al Zawahiri ha estat el líder d’Al-Qaeda, l’encarregat de coordinar totes les branques del grup terrorista al voltant del món”, ha afirmat el líder demòcrata. En aquest sentit, el líder de la Casa Blanca ha advertit a “aquells que intentin fer mal” al país nord-americà que, “no importa el temps que prengui, no importa on t’amaguis, si ets una amenaça per a la nostra gent, els Estats Units et trobarà“.

Després de buscar incansablement a Al Zawahiri durant anys sota els mandats dels presidents Bush, Obama i Trump, la administració nord-americana d’intel·ligència va localitzar a Zawahiri a principis d’enguany. S’havia mudat al centre de Kabul per reunir-se amb membres de la seva família pròxima. L’operació, segons Biden, no ha tingut víctimes civils.

Militars dels EUA a l’Afganistan poc abans de la retirada de tropes / EP

La seva presència a Kabul violava l’Acord de Doha

El secretari d’Estat estatunidenc, Antony Blinken, ha assegurat que la presència de Ayman al Zawahiri a Kabul suposa una violació greu de l’Acord de Doha, que estipulava la retirada de totes les tropes estatunidenques i de l’OTAN de l’Afganistan, a canvi que els talibà evitessin que Al-Qaeda operés sota les seves zones de control.

Alhora, el secretari d’Estat ha sostingut que els talibans han traït al poble afganès, així com el seu propi desig de reconeixement i normalització amb la comunitat internacional. Alhora, ha reivindicat la defensa dels Drets Humans a Afganistan i ha volgut fer pal·lès la “incapacitat” dels talibans per complir els acords. El secretari d’Estat americà ha advertit que continuarà treballant en més casos com aquest.

Els talibans estaven al corrent de l’atac, però condemnen l’atac

Un alt funcionari consultat per CNN ha assegurat que figures importants entre l’executiu talibà estaven al corrent de la presència d’Al Zawahiri i fins i tot van prendre mesures per ocultar la seva presència després de l’atac del dissabte, reubicant ràpidament a la família.

Tot i això, el portaveu del govern talibà de l’Afganistan, Zabihullah Mujahid, ha condemnat aquest dilluns l’atac dut a terme per drons estatunidencs, i l’ha qualificat com una “clara violació” de l’Acord de Doha.