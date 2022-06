Joe Biden anuncia més presència militar nord-americana a Europa

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat avui que els Estats Units ampliarà la seva presència militar a Europa. Ha argumentat que ara, arran de la guerra a Ucraïna, l’OTAN és més necessària que mai. Ho ha dit en una trobada amb el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a la seva arribada a la cimera de Madrid.

En aquest sentit, Washington enviarà reforços a Polónia, Regne Unit, Alemanya i Itàlia, a part dels dos destructors a l’Estat espanyol que van anunciar ahir. L’objectiu, segons el president dels Estats Units, és afrontar les amenaces que pot tenir l’OTAN. des de “totes les direccions”.

Acord per l’entrada de Suècia i Finlàndia

Biden també ha celebrat que països com Suècia i Finlàndia abandonin la neutralitat militar i que pugin entrar tan aviat com puguin a l’aliança atlàntica, just després que ahir Turquia aixequés el seu vet. El país liderat per Erdogan va donar llum verda a l’adesió dels països nòrdics a l’OTAN, després d’acordar que facilitarien kurds “sospitosos de terrorisme” al país turc.

El secretari general de l’OTAN també preveu el vistiplau d’una nova estratègia de defensa per tirar endavant el futur de la guerra a Ucraïna. Ho ha qualificat com a la “revisió més gran de la nostra defensa des de la Guerra Freda”. El noruec també ha volgut avançar que en el nou pla estratègic de l’organització es mencionarà per primer cop a la Xina.

Reunió dels líders de l’OTAN a Brusel·les al març / OTAN

Otanització d’Europa

“Putin volia la finlandització d’Europa i el que tindrà serà l’otanització d’Europa”, ha dit Biden sobre les queixes del president rus abans d’envair Ucraïna per la proximitat de l’OTAN a les seves fronteres.

En aquest sentit, l’acord entre el president del govern espanyol i el president americà haurà de passar pel Congrés dels Diputats i haurà de cercar suports per tal de tirar endavant la iniciativa. Sánchez confia amb el Partit Popular i Podem per poder-ho fer i ha demanat una reflexió a “l’esquerra del PSOE” després del que està passant a Ucraïna.