Els lletrats diuen que Puig no pot participar a les comissions amb l’actual reglament

Reformar el reglament del Parlament. Això és el que cal per tal que el diputat de Junts Lluís Puig pugui participar telemàticament a les comissions de la cambra segons apunten els serveis jurídics del Parlament. Així ho ha avançat El Periódico i ho han confirmat fonts del Parlament a l’ACN. L’informe dels lletrats assenyala que el reglament “dóna per fet” el caràcter presencial de les sessions, pel que si la Mesa accepta la participació telemàtica de Puig això suposaria una “modificació implícita” del reglament així com una “innovació reglamentària”. Els lletrats fan referència a l’article 4.1 i 85.3 del Reglament, segons els que els diputats tenen el deure d’assistir a les reunions del ple i de les comissions de què són membres i han d’intervenir als debats des de la tribuna o l’escó.

“Tant el ple com les comissions desenvolupen la seva activitat de manera presencial d’acord amb el Reglament, sense que existeixi la possibilitat de fer-ho per via telemàtica llevat que una futura reforma del Reglament estableixi aquesta possibilitat”, raonen els lletrats en k’informe que s’ha filtrat aquest dilluns. La Mesa el va sol·licitar el 19 de juliol, just després que Puig demanés poder participar a la sessió de la CAI del dia 14.

“Acte que excedeix les funcions i contradiu el reglament”

Els lletrats també avisen que si la Mesa decideix acceptar la sol·licitud de Puig això es pot considerar “parlant en termes estrictament jurídics”, un acte que “excedeix les seves funcions i entra en contradicció amb el Reglament amb independència de les valoracions polítiques que pugui merèixer el fet que el diputat no pugui participar a distància en les sessions de la comissió”. L’informe també assenyala que el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat sobre el requisit de presencialitat en la sentència 19/2019, que remarca que “com a regla general, les actuacions parlamentàries s’han d’exercir de manera presencial. La presència dels parlamentaris a les càmeres i en òrgans interns és un requisit necessari perquè puguin deliberar i adoptar acords”.

Les excepcions de la pandèmia

Els serveis jurídics del Parlament també fan referència a totes les excepcions que es van fer per la pandèmia i assenyalen que ja es van fer intents per reformar el reglament i adaptar la presencialitat a aquestes situacions excepcionals. Aquest precedent, diuen, ” evidencia una voluntat majoritària dels grups parlamentaris de reservar els supòsits de funcionament parlamentari en absència a causes extremes i alienes a la voluntat dels membres del Parlament”. També recorden que les mesures excepcionals per la pandèmia van caure el 18 de gener del 2022 i que per tant caldria reformar el Reglament per incloure excepcions com la de Puig.

Es remeten a les sentències del TC sobre la situació de Puig

La petició de Puig per fer comissions híbrides, entre presencials i telemàtiques, arriba, segons els lletrats, després de les sentències del TC que deixen clar que és inconstitucional que un diputat que viu fora de Catalunya pugui delegar el seu vot. També assenyalen que ara no hi ha mesures de contingència que permetin el funcionament semi presencial de les comissions a les que Puig es pugui emparar, pel que no poden emetre un informe que sigui favorable.