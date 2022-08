Laura Borràs es presenta al Parlament per signar el vot de Lluís Puig

Laura Borràs s’ha presentat aquest dilluns al Parlament per signar l’acta que comptabilitza el vot de Lluís Puig, conseller exiliat i amb escó vigent al Parlament de Catalunya. Borràs ha reclamat una acta que reflecteix la votació del 6 i 7 de juliol, en la qual es va evitar que els funcionaris haguessin de pitjar el botó del marcador electrònic però que, per contra, havia de legalitzar-se per la via de la Mesa del Parlament. El tràmit requereix la signatura d’un dels secretaris -en aquest cas Ruben Wagensberg, d’ERC- i, posteriorment, de la presidenta. Un document que, segons fonts de la presidència, “ha anat allargant-se i allargant-se en la tramitació” i que ni tan sols avui estava disponible, com ha pogut comprovar la pròpia Borràs.

“La voluntat de la presidenta Borràs és assumir les conseqüències de desobeir el Tribunal Constitucional”, expliquen fonts del seu entorn, “però per poder-ho fer abans hauria calgut que signés el secretari Wagensberg i, pel que sembla, no ho ha volgut fer”. Laura Borràs també ha estat objecte d’una querella anunciada per Ciutadans, amb el mateix objectiu de penalitzar aquesta desobediència vinculada al vot del diputat a l’exili Lluís Puig.

Es tanca el període de sessions sense resoldre el cas Puig

Les circumstàncies que s’han produït avui confirmen, en tot cas, que el Parlament de Catalunya ha tancat el període de sessions sense resoldre el cas Lluís Puig, ja que l’acta està sense signar. Ara la cambra està tancada per vacances i només un fet excepcional i urgent faria que es reunís la diputació permanent.

L’altra branca de la mateixa polèmica és la participació telemàtica del diputat exiliat en les comissions parlamentàries. Els lletrats de la cambra han conclòs que, amb l’actual reglament, Puig no pot fer aquestes intervencions, que també van provocar tensió entre Junts i ERC la setmana passada.