L’entorn de Borràs culpa Esquerra de no comptabilitzar el vot de Lluís Puig

L’entorn de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha culpat al secretari quart de la Mesa del Parlament Ruben Wagensberg, d’Esquerra Republicana, de no signar l’acta del ple del 6 i 7 de juliol en el qual hi havia el conflicte sobre el vot de Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional li retirés la delegació de vot. Així ho han dit fonts de l’entorn de la presidenta a l’Agència Catalana de Notícies.

Aquest seria el motiu pel qual el Parlament de Catalunya ha tancat el període ordinari de sessions sense signar l’acta dels plens, en el qual s’ha comptabilitzat verbalment el vot delegat del diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig. Els serveis del Parlament encara no disposen del document de l’acta del ple del 6 i 7 de juliol signat ni pel secretari, en aquest cas Wagensberg, ni amb el vistiplau del president, ni aprovat.

Ruben Wagensberg ha de fer el primer pas

El primer pas per firmar l’acte és la signatura del secretari de la Mesa corresponent, i en aquesta ocasió és el diputat d’Esquerra Republicana Ruben Wagensberg. Un cop firmat, la presidenta ha de donar-li el vistiplau, per després deixar-les a disposició dels diputats per si hi ha alguna reclamació. Si no hi ha cap reclamació sobre el contingut, s’entén que l’acta queda aprovada. En canvi, en el cas de Lluís Puig, s’ha de sotmetre a la decisió del ple en la sessió següent.

Ruben Wagensberg | ACN

Alba Vergés serà l’encarregada de decidir

Després de la suspensió de tots els càrrecs de la presidenta suspesa del Parlament Laura Borràs, serà l’exconsellera i vicepresidenta de la Mesa Alba Vergés, qui s’encarregui de donar la llum verda a les actes. Tot plegat queda amb la incògnita de si un diputat pot votar, amb la presidenta del Parlament suspesa i amb la cambra catalana que ha finalitzat la temporada.