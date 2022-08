Sánchez reitera que no hi ha la majoria per reformar la sedició

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a repetir que no veu majoria parlamentària per a reformar el delicte de sedició i ha assegurat que, si n’hi hagués, l’executiu estatal la plantejaria “com no pot ser d’una altra manera”.

Així ho ha trasllat en declaracions als mitjans de comunicació des de Tirana (Albània), al ser preguntat sobre els compromisos de l’executiu per acabar amb la judicialització de la política i en les reformes en les quals està pensant si ha descartat tocar la sedició.

A favor de reformar la sedició

“He estat clar, jo soc favorable a reformar el Codi Penal en aquests delictes”, ha assegurat, al mateix temps que ha apuntat que avui dia no veu la majoria parlamentària necessària, però que si s’aconseguís “el govern espanyol plantejarà aquesta reforma, com no pot ser d’una altra manera”.

Així, ha asseverat que no es tracta d’una qüestió “d’opinió política”, sinó que Espanya ha de “homologar-se” en aquesta mena de delictes a altres països com a democràcia “consolidada que és”. Finalment, ha recalcat que la major part dels penalistes afirmen que hi ha una “necessitat” de reformar el Codi Penal en aquests delictes.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, saluda al president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán / EP

Renovació del CGPJ

Sánchez també ha anunciat que al mes de setembre donarà a conèixer els noms dels dos magistrats del Tribunal Constitucional que nomenarà, creu que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) farà el mateix per fer possible la renovació dels quatre magistrats que tenen caducat el mandat des del juny.

En aquest sentit, ha reclamat de nou al PP que faciliti la renovació del CGPJ. Ha recordat que “quan un partit es qualifica de constitucionalista ha de complir la Constitució cada dia i no només quan i convé”. Per això ha fet una crida al PP perquè “després de més de 1.000 dies compleixi la constitució i renovi el CGPJ”.