Sánchez demana no portar corbata per “estalviar energia”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va demanar ahir en roda de premsa de no portar corbata per “estalviar energia”. També ha instat als seus ministres i alts càrrecs a prendre una mesura que ja ha fet el mateix president del govern espanyol, tal com es va veure en la roda de premsa d’ahir. Sánchez va aparèixer amb americana blava, camisa blanca, l’últim botó descordat i li faltava aquest element tant característic que sempre s’endú amb ell.

Objectiu: Estalviar un 7% del gas

L’objectiu de Pedro Sánchez és seguir les indicacions de la Comissió Europea i estalviar un 7% el consum de gas i vol que el seu exemple el segueixi el sector privat. De fet, el govern espanyol aprovarà un nou paquet de mesures en el consell de ministres del dilluns. Una d’elles és limitar l’aire condicionat als 27 graus a les oficines, centres comercials, establiments i transport públic, amb l’objectiu també de deixar de dependre del gas rus. A l’hivern, la limitació seran els 19 graus i no es podrà pujar la temperatura. Pel que fa als habitatges personals, serà una mesura recomanable, però no obligatòria.

Crisi energètica a la UE

Nou paquet de mesures

El consell de ministres també aprovarà un decret llei per tal de lluitar contra els incendis i actualitzant el pla de prevenció i extinció. D’altra banda, el govern espanyol va anunciar ahir que elevarà a Brussel·les al setembre per a la reforma del mercat elèctric per deslligar el preu del gas al de l’electricitat, i una nova intervenció al mercat energètic per posar un topall, un límit màxim, al preu de les emissions de CO2, ha apuntat que “ajudaran Espanya i les seves empreses, però també Europa, a doblegar la corba de la inflació”.

Després d’anunciar aquest paquet de mesures i la recomanació de no portar corbata, Sánchez ha fet servir un helicòpter per volar des de la Moncloa fins a l’aeròdrom militar de Torrejón de Ardoz, fet que ha provocat les crítiques del Partit Popular.