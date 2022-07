Previsions rècord en el sector turístic a l’agost

Els hotelers esperen arribar a xifres rècord durant aquest mes d’agost. Tot i la baixada dels visitants russos a Catalunya per la guerra a Ucraïna, el sector espera fer l’agost i arribar a un nivell d’ocupacions que pràcticament emplenaria tots els hotels. Concretament, els hotelers de la Costa Daurada i Costa Brava asseguren de poder arribar a tenir ocupacions d’entre el 90% i el 95%, mentre que a la costa de Barcelona parlen d’una xifra que rodeja el 70% i el 80%.

En termes generals, s’espera que les dades arribin al seu pic al voltant del 15 d’agost pel seguiment de dies festius que hi ha durant aquell cap de setmana. Per això, poden aconseguir en moltes ubicacions el 100% de les habitacions complertes.

Tot i la inflació es preveuen dades rècord

Tot i la inflació i l’alça dels preus, hi ha la voluntat de moure’s i viatjar arreu d’Europa. I és que els dos anys de pandèmia i confinaments han provocat una reacció dels ciutadans europeus, que volen gaudir d’un estiu que fa dos anys que no hi és. Unes altres previsions, molt optimistes, són els dels càmpings de les comarques gironines, que preveuen una ocupació que rodegi el 85%, mentre que a les comarques de Lleida s’espera una mitjana que envolti el 80% i 95%.

De fet, els hotelers lleidatans esperen repetir les xifres de l’any 2021, ja que va ser el millor de la seva història, assolint 550.000 visitants i 1,5 milions de pernoctacions. En la zona de Lleida, també destaca el sector dels bungalous, en el qual s’espera un 95% d’ocupació durant aquest mes, mentre que la la zona d’acampada arribarà al 90% les tres primeres setmanes i baixarà al 75% la darrera setmana.

Turisme francès i espanyol com a més vistos

Concretament, el turisme més habitual d’enguany, sobretot a la costa Daurada, són el francès i l’espanyol. Sobretot de la conca de l’Ebre, València i Madrid. En canvi, a Barcelona hi destaquen els italians, així com els austríacs i o els eslovens.

Una de les viles més turístiques de Catalunya és Sitges, i és un bon indicador per veure com evoluciona el turisme d’enguany. A la vila del Garraf s’esperen xifres del 2019. Això sí, el president del Gremi d’Hostaleria de Sitges, Oskar Ströber, destaca que els preus s’han recuperat després de dos estius per sota de l’habitual, mentre que el president de la patronal sectorial de càmpings, Albert Casas, afirma que han fet ajustos per evitar actualitzar els preus de les tarifes amb l’IPC. “És inassumible”, diu Casas.