La inflació torna a desbocar-se: La més alta des del 1984

L’Índex de Preus de Consum (IPC) interanual a l’Estat espanyol ha tornat a pujar fins a 6 dècimes, arribant al 10,8%, el seu nivell més alt des del setembre de 1984, segons les dades avançades publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Tot i això, en comparació amb el mes que ve, ha baixat dues dècimes

La dada de juliol, que haurà de ser confirmat per Estadística a mitjan mes que ve, supera el pic aconseguit el mes de juny passat quan l’IPC es va situar en el 10,2%, el seu nivell més alt des de 1985.

Pujada dels aliments i begudes no alcohòliques

Segons l’INE, l’escalada de l’IPC interanual fins al 10,8% es deu, principalment, a la pujada dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques i de l’electricitat (la qual va registrar una baixada al juliol de 2021) i al comportament del vestit i calçat, els preus del qual baixen menys que l’any passat.

Context d’inflació

L’augment de l’IPC ve en un context d’una inflació disparada arreu d’Europa i occident, on la Unió Europea i el Banc Central Europeu estan prenent mesures per intentar frenar-la. A més, també ve en un moment en el qual el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar una sèrie de mesures per evitar l’augment, encara més, de la inflació en el debat de política general.

El president del govern espanyol va anunciar la gratuïtat dels bitllets de tren que pertanyen a Renfe, així com dos nous impostos que es posaran en marxa el 2023. Aquests nous tipus impositius aniran destinats a la la banca i a les empreses energètiques.

L’impost a les entats bancàries serà d’un 4,8% sobre l’import net o el marge d’interessos o de comissions. Concretament, afectarà a les entitats que superin els 500 milions d’euros en interessos o comissions, i, alhora, preveu recaptar prop de 1.500 milions l’any durant els dos anys que estarà actiu. D’altra banda, l’impost a les energètiques serà del 1,2% sobre l’import net de la xifra de negocis i no afectarà les empreses amb facturació inferior a 1.000 milions d’euros i l’executiu espera que aporti 2.000 milions l’any durant aquests dos anys que estarà en actiu

Entre els dos impostos, el govern espanyol té l’objectiu de recollir fins a 7.000 milions d’euros en dos anys, amb l’objectiu de frenar la inflació i l’alça dels preus.