La borsa de treball de l’Ajuntament de Barcelona, a judici el 2025

Un jutjat contenciós ha assenyalat per a l’abril del 2025 el judici per la polèmica ampliació de la borsa de treball de l’Ajuntament de Barcelona a la qual s’han presentat 17 càrrecs de confiança i personal eventual del partit de l’alcaldessa Ada Colau, Barcelona en Comú, i dos del PSC, segons va informar La Vangurdia.

El jutjat no prendrà una decisió definitiva fins d’aquí tres anys, quan la convocatòria de places a l’Ajuntament finalitzi i els guanyadors del procés faci tres anys que treballen.

L’associació Juristes Constitucionalistes per les Llibertats va presentar un recurs en considerar que la participació dels càrrecs de confiança del govern municipal a una convocatòria de 33 places per a l’administració local podria vulnerar la imparcialitat del procés i va sol·licitar que el procés quedés suspès de manera cautelar per a aquestes persones.

Escenari laboral incert

Sobre les mesures cautelars, el jutjat s’haurà de pronunciar en el termini de 10 dies. En aquest sentit, es podrien obrir diversos escenaris incerts en funció del que dicti la justícia. D’una banda, es podria privar temporalment aquestes 19 persones de participar en un procés que s’hauria de demostrar d’aquí a tres anys que va ser net i imparcial i, de l’altra, en cas de deixar-se participar ara als càrrecs de confiança en el procés d’aquí a tres anys podria quedar impugnat.

L’organització qüestiona la composició del comitè de selecció per ampliar les borses de treball ja que podria vulnerar el principi d’igualtat en l’accés a la funció pública i perjudicar els drets i les oportunitats d’altres aspirants. De fet, l’advocat de l’entitat va denunciar que es tracta d’un cas d’“amiguisme on càrrecs que deuen la seva posició laboral als seus caps els tornen el favor donant-los accés a una ocupació pública, fet que suposa un perjudici davant d’altres ciutadans sense connexions polítiques o que no militin a l’òrbita d’Ada Colau”.

El sindicat UGT també va denunciar que per primer cop no hi ha temari i el procés consta d’un test d’aptituds, ofimàtica, examen de llengua estrangera i un test de personalitat.