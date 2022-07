El PSC donarà suport a la reforma de la llei de sedició si hi ha “consens”

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha reiterat aquest dilluns que el seu partit secunda reformar el delicte de sedició si hi ha “consens”, però ha puntualitzat que són la Generalitat i el govern espanyol els que decideixen si aborden aquest tema en la reunió de la taula del diàleg prevista per a aquesta setmana. “Sempre hem dit que estem a favor de la reforma de sedició, i estic segura que, quan hi hagi consens, el govern espanyol ho portarà al Congrés i podrà sortir endavant”, ha apuntat la portaveu. Tot i això, els socialistes afirmen que deixen en mans dels executius d’ambdós governs les qüestions a abordar a la taula de diàleg: “No volem condicionar”

Salvador Illa i Miquel Iceta s’abracen en acabar el discurs de l’informe polític davant el plenari del Congrés del PSC/PSC

Tortolero ha celebrat durant l’atenció als mitjans que finalment sigui possible fer una taula de diàleg entre el Govern i l’Estat. D’aquesta manera ha recordat la importància d’aquest diàleg i la necessitat de continuar avançant plegats. Tot i això, també ha volgut expressar el seu descontent amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès i li ha reclamat la taula de partits, per tal de continuar debatent sobre els propers passos del país.

Els temes prioritaris per la taula de diàleg

Tot i que l’opinió de la portaveu del PSC, dona suport a la taula de diàleg i l’acostament entre el govern espanyol i la Generalitat, ha volgut mantenir-se al marge en decidir quins haurien de ser els temes prioritaris a parlar i debatre en aquesta trobada que serà la setmana que ve, però encara no s’ha concretat la data d’aquesta reunió. Segons ha explicat Tortolero el seu partit no vol triar ni posicionar-se en cap moment sobre els temes principals de la reunió, ja que segons ha dit ella no volen “condicionar” les decisions d’ambós governs.

De moment, la reunió segueix sent un misteri i la data no ha acabat fent-se pública. Tal com van explicar ambdós presidents podria fer-se entre aquesta setmana i la que ve, però encara hi ha moltes coses a l’aire. Pel que fa al contingut de la reunió, tot apunta que es parlarà de diferents reformes, entre elles la de la llei de sedició, tot i això tampoc s’ha concretat del tot el contingut de la taula.