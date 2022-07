Iceta sobre la sedició:”Si no s’ha reformat és perquè no hi ha hagut acord”

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, s’ha pronunciat avui sobre la trobada de demà entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. En aquest sentit, ha dit que l’agenda ha de ser “prou àmplia”, i ha reconegut que la reforma del delicte de sedició és una possibilitat a tractar. “Ara mateix no hi ha cap acord i és necessita una majoria absoluta que no hi és ara mateix”, ha recordat Iceta. El ministre ha dit que els independentistes demanen eliminar aquest delicte, mentre que el govern espanyol aposta per reformar-lo. “Volem reformar el delicte de sedició per ajustar-lo als nostres socis europeus”, ha argumentat Iceta.

Ha respost a Puigdemont recordant-li els plens del 6 i 7 de setembre

Tot i això, creu que no hi ha cap altre sortida al diàleg i ha reivindicat els indults com per retornar a la “via del diàleg”. Alhora, ha respost a Puigdemont recordant-li que qui es va “saltar la llei i fracturar la vida de molts catalans” van ser els independentistes els dies 6 i 7 de setembre. “Immunitat no vol dir impunitat”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio pronunciant-se sobre les euroordres contra l’exili.

Iceta ha dit que la taula ha servit per millorar la relació entre els dos governs. “Ara la relació és més fluïda”, ha afirmat, tot i que s’ha lamentat que no hi sigui Junts. “La taula ja va néixer coix. No vetem a ningú, però vam acordar que sigui una taula entre governs”, ha dit en la línia de Félix Bolaños.

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, en un acte / ACN

Iceta ja va reafirmar la seva aposta pels indults

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ja va obrir la setmana passada la possibilitat que s’indulti el president a l’exili, Carles Puigdemont, juntament amb la resta d’exiliats si tornen a l’Estat espanyol per ser jutjats. Segons Iceta, un cop haguessin passat per la justícia, es podrien trobar “solucions felices” com els indults, tal com es va fer amb els polítics independentistes condemnats pel Tribunal Suprem.

Iceta també va reafirmar la seva aposta per la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió del Codi Penal per “adaptar-se als temps actuals”. Segurament la lectura que pot fer avui la justícia, veient tot el que ha anat passant, no seria exactament idèntica a la que va tenir en el moment del judici”, va dir Iceta.