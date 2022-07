Puigdemont carrega contra Iceta: “Si vol solucions felices li faré la llista”

El president a l’exili, Carles Puigdemont ha contestat les declaracions de Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esports dient-li que “No hi ha indults” i que conversi més amb el seu partit. “Si vol parlar de solucions felices, que m’ho demani i li faré la llista”, ha publicat Puigdemont aquest dissabte en el seu compte de Twitter. Iceta fa tot just un dia assegurava que si Puigdemont tornava per ser jutjat es podrien “trobar solucions felices”, insinuant que hi hauria la possibilitat d’indult.

Iceta és un dels responsables del 155 contra Catalunya, és un dels responsables de fracturar la vida de molts catalans. Si vol parlar de solucions felices, que m'ho demani i li faré la llista. Aviso: l'indult no hi és. (Hauria de parlar més amb els seus, que això ja ho saben) https://t.co/wPv0VmZNqn — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 8, 2022

Carles Puigdemont, que segueix vivint a Waterloo exiliat, no ha vist amb bons ulls les declaracions d’Iceta i ha recordat que no és ell qui ha de decidir si hi ha indults sinó els membres del seu partit que és qui està liderant l’Estat. A més, també ha recordat que el mateix ministre de Cultura i Esport és el responsable del 155. “És un dels responsables de fracturar la vida de molts catalans”, ha etzibat el president a l’exili fent referència a les actuacions d’Iceta quan era primer secretari del PSC.

Les polèmiques declaracions d’Iceta

Miquel Iceta, va oberir la possibilitat el passat divendres que s’indulti el president a l’exili de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta d’exiliats si tornen a l’estat espanyol per ser jutjats. Iceta va assegurar que un cop passin per davant de la justícia, es podrien trobar “solucions felices” com, segons ell, es va fer amb els indults als ja condemnats pel Tribunal Suprem. Segons va expressar en una entrevista a RAC1 tots els líders independentistes haurien de passar pel mateix camí, ja que “alguns han trobat un altre”. Han estat aquestes declaracions les que han encès a Puigdemont que ha volgut deixar clar que l’indult no és una possibilitat que s’hagi posat en cap moment sobre la taula, ni hi ha cap indici de que el govern espanyol ho vulgui fer.