El president apel·la al 52% i els comuns per aprovar els pressupostos

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha apel·lat al 52% i els comuns per aprovar els pressupostos de l’any 2023. De fet, ha avisat que seran uns pressupostos centrats a afrontar l’augment de la inflació provocada per la guerra a Ucraïna i la crisi d’oferta que hi ha als mercats internacionals. Per això, el cap de l’executiu ha afirmat que se centraran amb les famílies més vulnerables i les més afectades, per tirar endavant uns “pressupostos de xoc”.

Illa va estendre la mà al Govern

Tot plegat ho ha fet en una roda de premsa per finalitzar la l’any legislatiu i abans que el Parlament iniciï les vacances d’agost. En aquest sentit, tot i que Aragonès prioritza tirar endavant els pressupostos amb els vots amb els vots d’ERC, Junts, la CUP i els Comuns, el primer secretari del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, ha ofert en més d’una ocasió els seus vots. Això sí, passant per un procès de negociació i sense ser un “xec en blanc”.

Enguany, els pressupostos van tirar endavant amb els vots dels Comuns i el no de la CUP, després d’un procès de negociació amb els anticapitalistes que va ser llarg i molt polèmic. Arran d’això, la CUP va deixar de ser soci del Govern i va passar a l’oposició. De fet, allà es va trencar el pacte de legislatura entre Esquerra Republicana i la Cup, que garantia estabilitat a l’executiu, a canvi d’unes mesures que els anticapitalistes van considerar que no s’havien complert.

El president del Govern, Pere Aragonès, demana el cap de Robles pel cas Pegasus / EP

Augment del PIB i de l’atur

Aragonès també ha dit que no espera un escenari de recessió, tot i que els Estats Units ja hi han entrat. Malgrat tot, l’atur ha pujat en més de 3.000 persones mentre que el Producte Interior Brut (PIB)va augmentar a Catalunya un 1,5% entre el mes d’abril i el mes de juny, fet que suposa una crescuda de quatre dècimes que la del primer trimestre de l’any passat. L’increment es deu principalment al sector serveis.