Un autobús incendiat mobilitza 10 dotacions aèries al Baix Camp

Els Bombers de la Generalitat treballen en l’extinció d’un incendi de vegetació pròxim a la C-242, al terme municipal d’Alforja (Baix Camp). De moment, s’han destinat una trentena dotacions terrestres i 10 d’aèries per apagar les flames, que s’haurien originat per la crema d’un autobús. De moment ja ha cremat cinc hectàrees, però no s’han de lamentar víctimes mortals. Tal com han explicat els Bombers, el foc s’ha estès de manera molt ràpida i ha afectat els marges de la carretera el que ha obligat a tallar la circulació en els dos sentits de la marxa. Gràcies a la ràpida actuació, al voltant de les sis de la tarda ha estat estabilitzat.

Aquest dijous al voltant de dos quarts de cinc de la tarda un avís ha alertat als Bombers del Baix Camp que hi havia un autobús cremant-se a la C-242. S’hi ha traslladat una vintena de dotacions terrestres i cinc helicòpters, tot i això, en veure la rapidesa amb la que s’ha estès el foc, de seguida s’hi han afegit 10 dotacions terrestres més i cinc nous vehicles aeris. La columna de fum es podia veure des de quilòmetres de distància i la situació s’ha tornat tan insostenible que els bombers han hagut de parar el trànsit en ambdós sentits de la carretera entre els punts quilomètrics 54 i 59.

Imatges #IFAlforja



Avís 16.21 hores



Ha cremat autobús (sense fer ferits) a carretera C-242, que està tallada en tots dos sentits.



Actualització mitjans #bomberscat: 5 aeris i 22 terrestres pic.twitter.com/QffXYI35sH — Bombers (@bomberscat) August 4, 2022

Un misteriós autobús mig buit

Tal com han descrit els Bombers, no hi ha hagut víctimes mortals en l’incendi, però de l’autobús que s’ha incendiat només n’ha quedat l’estructura. La gran sort és que en el moment de l’incendi només hi havia dues persones dins del vehicle, el que ha fet molt més fàcil que poguessin sortir il·leses. Tot i això, les flames s’han traslladat ràpidament als marges de la carretera i després han escalat fins la muntanya el que ha fet que els Bombers haguessin de treballar contrarellotge per apagar el foc.