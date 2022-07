1.750 hectàrees d’infern del foc al Bages mostren el risc de la Catalunya forestal

El Bages, com l’any 1994, ha tornat a ensenyar el mal averany del món rural amb un gran foc forestal. L’incendi d’El Pont de Vilomara i Rocafort s’ha estabilitzat aquesta dilluns a la tarda però amb l’ai al cor dels serveis d’emergències. Després de dia i mig de foc, desesperació, vent, calor i una massa forestal desbocada i assedegada per mesos sense pluja o amb molt poca pluja, els Bombers respiren perquè han estabilitzat l’incendi però sense tirar coets. “Contenció” és la paraula que repeteixen, tant els responsables del centre de comandament instal·lat a Sant Vicenç de Castellet com els integrants del cos que remullen amb rapidesa els punts calents dels boscos cremats i fumejants. El paisatge és dantesc.

Gossos a la carretera del Pont de Vilomara afectada per l’incendi forestal/Quico Sallés

Tothom, -Bombers, Agents Rurals, pagesos, veïns i Protecció Civil- coincideix a definir aquest incendi com el paradigma del risc que viu el país amb un creixement desmesurat dels boscos. Un factor que unit als grans períodes de sequera i les onades de calor converteixen grans espais de Catalunya en un veritable polvorí. L’inspector en cap del Bombers, David Borrell, admetia hores després de declarar-se el foc que les flames avançaven més ràpid que la capacitat d’atac dels serveis d’extinció.

La preocupació i el neguit va fer que es calculés que es podien cremar fins a 6.000 hectàrees, i els més pessimistes apuntaven que si el cap del foc no es podia aturar no s’apagaria fins arribar a Matadepera, al Vallès Occidental. Al final, ha quedat estabilitzat en 1750 hectàrees, 449,69 de les quals dins l’Espai d’Interès Natural (EIN) Sant Llorenç del Munt i l’Obac, un espai que es troba dins l’àrea de tancament d’accessos, però tothom serra les dents. Una revifada en els propers dies és factible, i amb l’alè al clatell de la inquietant simultaneïtat de focs –n’hi ha un altre a Àger, a la Noguera–, que dificulta el repartiment de dotacions pel territori i no permet concentrar-los en un punt crític.

Un tronc fumeja a darrera hora de la tarda al camí cap a Rocafort des del Pont de Vilomara/Quico Sallés

Confinaments, vigilància i altres ensurts

Els Mossos d’Esquadra han estat els responsables de blindar els accessos a les zones cremades. De fet, han esperat a deixar tornar a entrar els veïns de les urbanitzacions River Park i Les Brucardes fins a comprovar que no hi hagués cap víctima del foc. Ara tothom pot tornar a casa, però no serà el cas general perquè en algun cas, el foc no haurà deixat els habitatges en condicions per viure-hi. Els Bombers calculen que hi ha una trentena d’habitatges afectats pel foc en diversos graus –des de crema total a incineració parcial. Els desallotjats ja poden tornar a casa o, com a mínim, a veure l’estat de com ha quedat el seu habitatge.

Vehicles de Bombers es dirigeixen a apagar el foc de Manresa un cop han estabilitzat el flanc dret del Pont de Vilomara/Quico Sallés

La quantitat d’efectius destinat a l’extinció del foc no ha evitat un ensurt a la tarda, amb un nou incendi que ha començat al costat de l’antic abocador de Manresa. En total, 46 hectàrees. Una emergència que ha fet patir als serveis d’emergències. Era el segon ensurt del dia després del foc al matí a Castellar de la Ribera, al Solsonès, que ha estat controlat en poques hores i el d’Àger, que encara és actiu i molt complicat per l’orografia. Alarmes per tot arreu, però serenitat entre els veïns del Pont de Vilomara, que s’agafaven amb certa filosofia la cremada. “Estem tranquils”, deia en José mentre remullava una cantonada de carrer amb una mànega municipal. La seva conclusió era que ja no calia preocupar-se perquè ja tot estava cremat.

Flames a tocar del Pont de Vilomara /Quico Sallés

Tot i l’incendi i l’obertura de carreteres, els mossos d’esquadra que han vingut d’altres zones de Catalunya s’han dedicat a empaitar veïns que apagaven restes de foc amb ampolles d’aigua mentre copsaven el desastre. “És increïble, dissabte hi passejava”, assegura una dona que porta el gos a collibè mentre observa el paisatge fulminat per les flames i encatifat de cendra. Els boscos han estat arrasats per les flames i ha quedat un rastre negre, només tacat d’algun espai verd de camp llaurat amb ametllers.

Restes de l’incendi forestal del Pont de Vilomara/Quico Sallés

Neguit i investigació

Ara els Agents Rurals treballen per aclarir les causes de l’incendi. En principi, segons les primeres perquisicions, la policia verda interpreta que ha estat causat per efecte de l’activitat humana. Ara bé, encara no es pot confirmar si hi havia intencionalitat. De fet, el mateix conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha hagut de desmentir la detenció d’un presumpte piròman, un arrest que s’ha fet viral a través de xarxes socials.

Un veí apaga una minirevifada del foc en un camí forestal del Pont de Vilomara/Quico Sallés

Per la seva banda, l’inspector en cap dels Bombers, no ha amagat el seu neguit. El panorama no és gens engrescador. “Cada dia que passa és pitjor que l’altre”, assegura. Més calor, gens de pluja, vent… Una combinació explosiva més el desgast dels serveis d’emergència. “Fins que la situació meteorològica no canviï de forma radical, la preocupació és molt alta”, alerta Borrell. “El paisatge és desolador i la perspectiva, pitjor”, conclou un ADF cansat i abatut per 24 hores de feina. Una feina que n’està segur que continuarà els propers dies.