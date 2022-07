L’incendi d’Àger, molt perillós per l’extrema dificultat de la zona

Simultàniament a l’incendi del Bages, que afortunadament ja s’ha pogut estabilitzar, ha esclatat un incendi a Àger, a la Noguera. Aquest foc afecta unes 50 hectàrees i està situat a una zona de molt difícil accés al Montsec. De fet, és tan complicat que només hi poden treballar mitjans aeris. Així ho ha explicat l’alcaldessa de la localitat, Mireia Brugués, a Catalunya Informació. La xifra d’hectàrees calcinades és aproximada, però ronda la cinquantena. L’origen d’aquest foc, al contrari que el del Bages, ha estat un accident.

Imatges de l'incendi entre Àger i Camarasa amb un dispositiu actual de 10 dotacions terrestres i 9 #MAER pic.twitter.com/x5Qw7MZic2 — Bombers (@bomberscat) July 18, 2022

Segons l’alcaldessa un helicòpter que transportava material per a unes obres a la via del tren ha tocat un fil elèctric i ha desencadenat les flames, que s’han estès ràpidament per la zona. Afecten un terreny vertical, per la qual cosa no s’hi pot treballar si no és amb mitjans aeris. Per ara el foc ha pujat fins a la carena i ha causat altres focus que sí que s’han pogut controlar.

El foc s’ha declarat poc després de les tres de la tarda a una zona entre les vies del tren i una paret d’escalada. Per ara hi treballen 17 dotacions terrestres i 11 aèries -cal tenir en compte que moltes dotacions estan encara al Bages– i s’està transportant personal en helicòpter a la zona de Terradets per poder treballar sobre el terreny, que és molt complicat.

No ha calgut desallotjar a ningú perquè no hi ha nuclis habitats a prop

A la zona no hi ha nuclis habitats, per la qual cosa no ha calgut fer un desallotjament i no es tem per les afectacions que el foc pugui tenir en domicilis. L’alcaldessa ha assegurat que en moments així “s’entén la necessitat de tancar els accessos als parcs naturals” -una de les restriccions que el Govern prorrogarà com a mínim fins dimecres- perquè, en cas que hi hagués hagut algú escalant o caminant només podria haver abandonat la zona a peu. Amb la velocitat que agafa el foc, ha dit, “és molt difícil escapar”.