Una afectada pel foc al Bages: “Vam marxar quan teníem les flames als peus”

L’incendi del Bages continua actiu i entra ara en les hores “crítiques” per a la seva estabilització. El foc ha afectat ja 1.600 hectàrees i hi ha més de 4.500 persones afectades que han hagut de marxar de casa seva. És el cas d’Iris Berenguer, una veïna de la urbanització Marquet Paradís del Pont de Vilomara que assegura a l’ACN que casa seva va quedar envoltada per les flames aquest diumenge. “Ens va rodejar per totes bandes, trucàvem al 112 i no ens donaven notícies de res”, denuncia encara amb la por al cos. Segons aquesta veïna l’única indicació que van rebre va ser que es quedessin dins de casa per evitar l’inhalació de fum, però assegura que van decidir marxar quan el foc ja era molt a prop.

“Ningú va venir a desallotjar-nos, gràcies a Déu vam poder sortir corrents, però si hi hagués hagut una persona minusvàlida s’hauria cremat aquí”, diu visiblement enfadada. Assegura que van marxar molt ràpid quan ja tenien les flames als peus i van començar a caure coses dels pins i arbres.

Desemparats i amb molta por

La principal sensació que descriu aquesta veïna és la por, però la segona és estar desemparada. “Ens hem sentit desemparats“, assegura en declaracions a l’ACN on explica que les flames es van propagar molt ràpid i ella i la seva família van tenir molta por en veure’s envoltats pel foc. “Ningú ens va venir a dir res ni ens va avisar i avui hem pujat sense saber si realment podem estar aquí o no, ni si hi podem dormir”, diu aquesta veïna, que assegura que aquesta nit s’hi quedarà.

L’entorn estava “brut” de vegetació i no hi havia tallafocs

Segons aquesta afectada els entorns del barranc on es situa l’urbanització estaven “bruts” de vegetació i no hi havia cap franja de seguretat per fer de tallafocs en cas que es declarés un incendi a la zona com efectivament ha passat. “Hem dit molts cops que vinguin a netejar, que facin els tallafocs, i res de res”, ha afegit molt enfadada.